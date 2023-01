Prantsusmaa kaalub Ukrainale Leclerci tankide andmist

Prantsuse valitsus kaalub Ukrainale Leclerci tankide andmist, et pakkuda Saksamaale võimalust ühiselt osaleda tankide tarnes Ukrainale, vahendas Politico.

"Teema on keeruline ning see pole veel Pariisis paika loksunud, kuid me mõtleme selle peale," kinnitas üks Prantsuse ametiisik Politicole. Võimalik, et mingisugune läbimurre tuleb pühapäeval Prantsuse-Saksa valitsuste ühisistungil, kinnitas sama allikas.

Prantsuse valitsusametnikud on varem hoiatanud, et kuna Leclerci tankid pole enam tootmises, siis võib nende varuosade tagamine ja hooldus osutuda keeruliseks, teatas Politico jaanuari alguses. Saksa Leopard 2 tankiga sama muret ei ole, kuna neid toodetakse jätkuvalt edasi ning konkreetne tankimudel on paljudes Euroopa riikides kasutusel.

Lääneriikide ametiisikud kardavad, et Ukrainal on jäänud vähe aega enne Venemaa uut suurpealetungi Ukraina vägede vastu ning see suurendab vajadust kiirendada Kiievile relvatarneid.

Saksamaa on siiani keeldunud Ukrainale Leopard 2 tanke andmast ning ei kavatse lubada ka teistel riikidel enda Saksa päritolu tanke Ukrainale anda, teatas The Wall Street Journal Saksa valitsusallikatele tuginedes. Saksamaa tahab, et USA saadaks Ukrainale enne neid Ukrainale enda tanke M1 Abrams.

USA kaitseministeeriumi sõnul ei ole Ameerika Ühendriikidel mõistlik Ukrainale USA M1 Abramsi tanke anda, kuna nende ülalpidamine on kallis ja hooldamine keeruline.

USA kaitsepoliitika valdkonna asekaitseministri Colin Kahli sõnul ei taha Pentagon anda Ukrainale varustust, mida nad ei saa ise remontida ega pikas plaanis majanduslikult ülal pidada.

Strateegiliste ja rahvusvaheliste suhete keskuse(CSIS) teadur Max Bergmann andis sama hinnangu ning ütles, et USA tankide logistika on õudusunenägu, kuna need vajavad erikütust ning need on liiga rasked. Bergmanni hinnangul sobivad Saksa tankid Ukraina relvajõududele hästi, vahendas Saksa Tagesschau.

Seni on ainsa lääneriigina moodsaid tanke Ukrainale lubanud ainult Suurbritannia, lubades Ukrainale Challenger 2 tanke.

Prantsusmaa lubas jaanuari alguses, et annab Ukrainale AMX-10 RC lahingumasinaid.