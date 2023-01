Peruu pealinnas on tagandatud presidendi toetuseks ulatuslikud protestid

Tuhanded Peruu tagandatud presidendi Pedro Castillo toetajad on kogunenud pealinna Lima tänavaile, et avaldada meelt praeguse presidendi Dina Boluarte vastu.

Varem on nii ulatuslikud protestid toimunud vaid Peruu maapiirkondades. Meeleavaldajad nõuavad Boluarte tagasiastumist ja uute presidendivalimiste korraldamist. Politseijuhid on saatnud korda valvama 11 800 politseinikku. Ise maalt pärit, vasakpoolsete vaadetega Castillo on Peruu maaelanike hulgas väga populaarne.

Peruu ametis olev president Dina Boluarte kinnitas, et detsembris ja jaanuaris toimunud vägivaldsed protestid ei jää karistamata. Presidendi sõnul püüdsid protestijad hiljuti üle võtta kolme Peruu lennujaama. Boluarte hinnangul oli see protestijate samm ettekavatsetud.

Samas kinnitas Peruu president, et hoolimata protestidest on ta valmis dialoogiks.

Peruus puhkesid ulatuslikud protestid, kui detsembris tagandati vasakpoolne president Pedro Castillo, sest ta üritas ebaseaduslikult peatada kongressi tööd ja koondada endale suuremat võimutäiust. Castillo tagandamisele eelnes pikem poliitiline vastasseis presidendi ja kongressi vahel.