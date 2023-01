Leopardi tankide Ukrainale andmise kohta liiguvad vastuolulised sõnumid

Ukraina allikate teatel veenis Saksamaa liidukantslerit Olaf Scholzi tankide andmisega nõustuma Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Kaks valitsusjuhti tähistavad parasjagu Pariisis Prantsusmaa ja Saksamaa heade suhete aluseks olevate Elysee leppe sõlmimise 60. aastapäeva.

Ei Scholz ega Macron ole aga Leopardide ja Ukraina osas pühapäeval üldse sõna võtnud, seega Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi avaldust täie tõena praegu võtta veel ei saa.

Spiegeli kätte sattunud dokumentide järgi on Ukraina väljavaade tanke saada üsna niru, sest Saksamaa võib nõustuda vaid vanade 2A5 tüüpi tankide andmisega.

Reedese Ramsteini kohtumise viletsaid tulemusi kritiseerivad paljud, eriti just Ida-Euroopa riikide poliitikud. Leedu president Gitanas Nauseda peab tankide andmisega venitamist suisa kõlvatuks.

"Me võime ainult kahetseda, et kõik üliolulised otsused, mis tuleks kiiresti vastu võtta, on hiljaks jäänud. Põhjusi on palju ja võiks pikalt arutada, et avalik arvamus eri riikides on erinev, et ehk ei taheta provotseerida riiki, mis praegu räpaste saabastega mööda Ukraina territooriumi roomab. Ma arvan, et see pole õige. Esiteks on see ebamoraalne selles mõttes, et iga päev maksab väga palju, see maksab ennekõike Ukrainale endale ning maksta tuleb kõige väärtuslikumaga, inimeludega," lausus Leedu president Gitanas Nauseda.

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul võib Poola Saksamaa pideva kõhklemise korral luua Ukrainale Leopardide andmiseks ise pisema koalitsiooni neist riikidest, kes Ukraina tankide ja muu raskerelvastusega varustamist ei karda. Peaministrit toetavat ka teised Poola valitsuspoliitikud.

"Täna üritavad Kremli valitsejad impeeriumit taastada, nad üritavad ukrainlasi nende vabast tahtest ilma jätta. Me toetame ukrainlasi, sest me pole nõus, et keegi teine otsustab kellegi teise üle. Ukrainlastel peab olema õigus ise otsustada, mis liite nad loovad ja muidugi otsustada oma iseseisvuse üle," ütles Poola asepeaminister Mariusz Blaszak.

Pariisis Macroni ja Scholzi kohtumist jälgivate poliitikavaatlejate hinnangul pühapäeval otsust tankide andmise kohta ilmselt veel ei tule, ent tõsi on, et teised Euroopa poliitikud, sealhulgas Macron, avaldavad Scholzile väga tugevat survet.