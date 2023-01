Sõja 334. päev: Saksamaa ei takista Poolal andmast Leopardeid Ukrainale

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kinnitas intervjuus Prantsuse telekanalile LCI pühapäeval, et Saksamaa ei takista Poolal andmast oma Leopard 2 tanke Ukrainale. Samal päeval ähvardas Poola peaminister, et loob tankide andmiseks oma koalitsiooni riikidest ilma Saksamaata. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kinnitas taas, et riik kaalub oma Leclerci tankide andmist Ukrainale, kuid otsus tehakse koos liitlastega. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius kinnitas Saksa meedias, et Ukrainale tankide andmise otsus tehakse kantsleri kantseleis.

Kiiev: Vene väed jätkavad Bahmuti ja Avdijivka ründamist

Ukraina vägede peastaap teatas esmaspäeval, et Vene väed jätkavad Bahmuti ja Avdijivka ründamist, kuna Moskva tahab vallutada kogu Donetski oblasti.

"Sissetungijad andsid täna asulate pihta neli raketilööki ja 18 õhulööki. Meie väed tulistasid alla kaks vaenlase hävituslennukit Su-25, helikopteri Ka-52, kaks raketti ja ühe Orlan-10 drooni," teatas peastaap.

Briti valitsus pole välistanud Ukrainale pikamaa rakettide andmist, mis ulatuksid ründama Vene territooriumit

Suurbritannia ülemkoja liige, parun David Maclean küsis Briti valitsuselt kas neil on kavas anda Ukrainale sellise laskeulatusega rakette, millega saaks hävitada raketisüsteeme Venemaa territooriumil.

Briti valitsuse minister Annabel Goldie, kinnitas oma vastuses, et Briti valitsus pole seda välistanud, vahendas kirjavahetust Ühendkuningriigi kaitsepoliitika ajakiri UK Defence Journal.

Allikad: EL kiitis heaks 500 miljoni euro suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale

Esmaspäeval kohtusid Brüsselis Euroopa Liidu (EL) välisministrid ning EL kiitis heaks 500 miljoni euro suuruse sõjalise abipaketi Ukrainale, vahendas The Guardian.

500 miljoni euro suurune pakett kiideti heaks koos täiendava 45 miljoni euro suuruse toetusega, ütlesid allikad uudisteagentuurile Reuters.

Budapest teatas varem, et Ungari ei plaani blokeerida EL-i sõjalist abi Ukrainale

"Ungari ei plaani takistada Euroopa Liidul (EL) anda rohkem sõjalist abi Ukrainale," ütles varem esmaspäeval Ungari välisminister Peter Szijjarto

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell ütles varem samuti, et loodab, et liikmesriigid võtavad vastu uue 500 miljoni euro suuruse toetuspaketi Ukrainale.

Poola välisministri sõnul on riik otsustanud, et saadab läänes toodetud tankid Ukrainasse

"Poola on otsustanud saata Ukrainasse lääne lahingutanke, olenemata sellest, kas teised riigid sellega ühinevad või mitte," ütles esmaspäeva õhtul Poola välisminister Zbigniew Rau.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas varem esmaspäeval, et Poola kavatseb küsida Saksamaalt ametlikku luba saatmaks Saksa päritolu Leopard 2 tanke Ukrainale. Morawiecki ei täpsustanud millal palve Saksa valitsusele esitatakse. Poola peaministri sõnul ehitatakse praegu koalitsiooni riikidest, kes on valmis saatma Ukrainale enda Leopard 2 tanke

Venemaa vangide õiguste kaitsja: Wagneri ridadesse on jäänud umbes 10 000 vangi

"Palgasõdurite firma Wagneri poolt värvatud 50 000 vangist on alles jäänud vaid 10 000 vangi. Ülejäänud on põgenenud või tapetud," ütles Venemaa vangide õiguste kaitsja Olga Romanova.

"Paljud neist põgenesid koos relvadega tagasi Venemaale, Rostovi oblastis avas üks isegi Vene politseinike pihta tule," lisas Romanova.

Haavisto: Soome pole veel liitunud tankikoalitsiooniga

"Soome pole veel otsustanud, kas riik liitub koalitsiooniga, mis viiks Leopardi tankid Ukrainasse," ütles esmaspäeval Soome välisminister Pekka Haavisto.

Poola tahab kokku panna n-ö tankikoalitsiooni, mille raames koalitsiooni kuuluvad riigid varustaksid Ukrainat Leopard 2 tankidega.

Poola kavatseb ametlikult küsida Saksamaalt luba Leopard 2 tankide Ukrainale saatmiseks

Poola peaminister Mateusz Morawiecki teatas esmaspäeval, et Poola kavatseb küsida Saksamaalt ametlikku luba saatmaks Saksa päritolu Leopard 2 tanke Ukrainale. Morawiecki ei täpsustanud millal palve Saksa valitsusele esitatakse. Poola peaministri sõnul ehitatakse praegu koalitsiooni riikidest, kes on valmis saatma Ukrainale enda Leopard 2 tanke, vahendas Associated Press.

Morawiecki hoiatas, et kui Saksamaa luba ei anna, siis teeb Varssavi ikkagi omad otsused, täpsustamata nende sisu. Poola peaministri sõnul olid Saksa välisministri kommentaarid Prantsuse telekanalile LCI lootuse säde, mis tema sõnul on mõistlik surveavaldus.

Meedia: Pantsir õhutõrjesüsteem paigutati ka Putini Valdai residentsi lähistele

Vene presidendi Vladimir Putini Valdai residentsist kuus kilomeetrit eemal pandi püsti Pantsir õhutõrjesüsteem, kinnitas üks kohalik elanik Vene väljaandele Agentstvo.

Elaniku sõnul paigutati õhutõrjesüsteem sinna paar nädalat tagasi. Teiste allikate kinnitusel on Pantsir pidevalt valmiduses, vahendas Meduza.

Reznikov: järgmine Ramsteini relvaabi kohtumine toimub veebruaris

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas, et järgmine Ramsteini formaadis kohtumine toimub veebruaris. Reznikov ei täpsustanud kuupäeva.

Ukraina peastaap hommikul: okupeeritud Hersoni oblastisse saabusid täiendavad Vene üksused

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma hommikuses rindeülevaates, et Hersoni oblastisse on saabunud uued Vene üksused. Äsja saabunud sõduritel on vaid isiklikud tulirelvad ning vähestel neist olid kuulikindlad vestid. Samuti ei olnud näha täiendavat sõjatehnikat.

Samuti on ukrainlaste sõnul Venemaa toonud okupeeritud Dniprorudne linna Zaporižžja oblastis juurde arste ja muud meditsiinilist personali Venemaalt, kuna enamik kohalikust meditsiinilisest personalist keeldub okupatsioonivõimudega koostööst.

Norra kaitsejõudude ülem: Vene-Ukraina sõjas on hukkunud ja viga saanud üle 300 000 inimese

Norra kaitsejõudude ülem, kindral Eirik Kristoffersen ütles intervjuus Norra telekanalile TV2, et Vene-Ukraina sõjas on kokku hukkunud ja saanud viga ligikaudu 300 000 inimest. Venemaa kaotused sõjas on ligikaudu 180 000, kuhu on sisse arvestatud nii hukkunud kui ka viga saanud sõdurid.

Samasugusest numbrist teatas varem Briti tabloid The Sun.

Ukraina on Norra kindrali sõnul hukkunud ja viga saanud sõdurite näol kaotanud üle 100 000 sõduri. Lisaks on hukkunud ligikaudu 30 000 tsiviilisikut. Kindral ei täpsustanud, mis on kummagi poole hukkunute ja viga saanute omavaheline suhe.

Kaotuste hulka arvestatakse üldiselt kõik isikud, kes on hukkunud, viga saanud, haiged, kinni peetud, vangi langenud või kadunuks jäänud.

Kristofferseni sõnul on Ukrainal kõige rohkem praegu vaja õhutõrjesüsteeme, mis aitaks hoida Vene õhuväge Ukraina õhuruumist eemal.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles novembris, et Vene väed on Ukrainas kaotanud hinnanguliselt üle 100 000 sõduri ning Ukraina samas suurusjärgus.

Praeguseks on tõendatud nimeliselt ligikaudu 12 000 Vene sõduri hukkumine, teatasid BBC ja Mediazona ühise juurdluse järel tuginedes Vene kalmistute teadetele.

Mediazona uusima kaotuste ülevaatega saab tutvuda nende kodulehel.

Saksa leht: USA kaitseministril oli Saksa kantsleri kantseleiülemaga Saksamaa nõudmiste tõttu tuline sõnavahetus Ramsteinis

USA valitsusallikate kinnitusel oli USA kaitseministril Lloyd James Austinil Saksa kantsleri kantseleiülema Wolfgang Schmidtiga tuline sõnavahetus Ramsteini konverentsil, teatas Saksa päevaleht Süddeutsche Zeitung. Allikate kinnitusel oli vaidlus tingitud Saksamaa nõudmisest, et USA annaks Ukrainale samuti tanke, et Saksamaa saaks seda teha.

Saksa kantsleri kantselei eitas teateid sõnavahetusest kohtumisel. Saksa väljaanne Der Spiegel juhtis tähelepanu, et süveneb mulje, nagu tankide tarne suurim takistus on Saksamaa. Väljaande hinnangul on see osaliselt tingitud asjaolust, et Saksa kantsler Olaf Scholz väljendab end selles küsimuses väga minimaalselt, korrates vaid samu sõnu uuesti ja uuesti.

Macron ei välista Leclerci tankide saatmist Ukrainale

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles pühapäeval, et Prantsusmaa ei välista enda Leclerci tankide saatmist Ukrainale. Macron kinnitas oma seisukohta, olles ühisel pressikonverentsil Saksamaa kantsler Olaf Scholziga, vahendas Reuters.

Macron teatas, et on võimaliku Leclerci tankide Ukrainale andmise kohta andnud ülesande seda uurida Prantsuse relvajõudude ministrile Sébastien Lecornule. Prantsuse presidendi kinnitusel tehakse Leclerci tankide andmise otsus lähipäevil ja -nädalail läbiräägituna koos liitlastega, sh Saksamaaga.

Sama sõnumit kinnitas eelmisel neljapäeval Prantsuse valitsusallikatele tuginedes Politico.

Saksa kaitseminister Pistorius: Ukrainale tankide andmise otsus tehakse kantsleri kantseleis

Saksa kaitseminister Boris Pistorius kinnitas Saksa ARD-le, et otsus anda Ukrainale Saksa päritolu tanke tehakse Saksa kantsleri Olaf Scholzi kantseleis. Minister kaitses intervjuus Saksamaa otsustamisprotsessi, vahendas Tagesschau.

"Küsimus pole ainult tankide tarnimises või mitte tarnimises, vaid ka mittetegutsemise ja tegutsemise tagajärgede vaagimiseks," kinnitas Pistorius.

Kaitseminister rõhutas, et Saksamaa ei taha saada sõja osaliseks ning peab arvestama ka enda elanikkonna julgeolekuga. Samas kinnitas Pistorius, et Saksamaa tahab toetada Ukrainat täiel määral, et aidata sõda võita ning lubas, et otsus tuleb varsti.

Samuti lisas Pistorius, et ka teised riigid saavad tanke anda. Pistorius rõhutas, et Saksamaa on andnud Ukrainale sõjalist abi 3,3 miljardi euro eest, olles sõjalise toetuse rahalise arvestuse järgi kolmandal kohal Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia järel.

Saksa valitsuse kõhklusi kritiseeris Bundestagis opositsioonis olevate kristlike demokraatide (CDU) liider Friedrich Merz, kes tõi esile, et Scholzi kõhklustest ei saa keegi aru. "Isegi kui mõista tema suhtumist, siis ta peaks vähemalt seda selgelt seletama," ütles Merz.

Baerbock: Saksamaa ei takista Poolal Leopard 2 tankide andmist Ukrainale

Saksamaa välisminister Annalena Baerbock kinnitas intervjuus Prantsuse telekanalile LCI pühapäeval, et Saksamaa ei takista kolmandatel riikidel oma Leopard 2 tankide andmist Ukrainale, vahendas Deutche Welle.

Klippi kõnealusest intervjuust jagas Twitteris LCI ajakirjanik Darius Rochebin, kes nimetas seda olulise künnise ületamiseks.

L'Allemagne franchit un seuil inédit sur @LCI par la voix de la ministre A.Baerbock. Elle "ne s'opposerait pas" si la Pologne envoie les Léopards.

-J'ai bien entendu, vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposeriez pas?

-A.Baerbock: Vous m'avez bien compris. pic.twitter.com/HGykBGhocL — Darius Rochebin (@DariusRochebin) January 22, 2023

Kui Baerbockilt küsiti, mis juhtub, kui Poola saadab Ukrainale enda Leopard 2 tanke ilma Saksamaa heakskiiduda, kinnitas Baerbock, et Saksamaa ei takista seda. Samas rõhutas minister, et seda küsimust pole veel tõstatatud.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ähvardas pühapäeval, et kui Saksamaa ei anna heakskiitu Poolale tankide andmiseks, loob Poola koalitsiooni tankide Ukrainale saatmiseks ilma Saksamaata, vahendas Poola pressiagentuur.

"Me ei vaata passiivselt, kuidas Ukraina verest tühjaks jookseb," kinnitas Morawiecki. "Saksamaa suhtumine on vastuvõetamatu. Sõda on peaaegu aasta aega kestnud. Süütud inimesed surevad iga päev," kritiseeris Poola peaminister Saksamaad.

Meedia: Maroko saatis Ukrainale T-72B tanke

Maroko on müünud teadmata arvul T-72B tanke Ukrainale, teatas portaal Menadefense. Tankid moderniseeriti peale ostu Tšehhi vabariigis. Ligikaudu 20 nendest tankidest saadeti nädal tagasi Ukrainasse.

Menadefense juhtis tähelepanu, et Maroko tanke oli näha, kui Tšehhi peaminister Petr Fiala külastas Excalibur Army töökodasid Sternberkis, kus neid konkreetseid tanke moderniseeriti.

Ameerika Ühendriigid on lubanud saata nendele riikidele, kes oma sõjatehnikat Ukrainale saadavad, enda tehnikat asemele. Seega võivad Maroko relvajõud saada enda relvastusse USA päritolu M1 Abramsi tanki.

Marokol on kokku 136 T-72B tanki, mille riik ostis paarkümmend aastat tagasi Valgevenelt kaitsmaks riigi põhjaosa Alžeeria eest, kellega Marokol on kehv läbisaamine. Allikate kinnitusel ärgitati Marokot tanke saatma Ramsteini tippkohtumisel 26. aprillil 2022. aastal.

Zelenski: 10–15 annetatud tanki ei aita Venemaa tuhandete tankide vastu, aga tõstavad Ukraina sõdurite moraali

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Saksa ARD-le, et eri riikide lubatud tosinkond tanki ei lahenda probleemi, kuna Venemaal on ligikaudu tuhat tanki. Samas pidi selline relvaabi Ukraina sõdureid motiveerima.

Zelenski kritiseeris intervjuus ka Saksa valitsust, kes nõuab Ameerika Ühendriikidelt enda tankide andmist Ukrainale selleks, et Saksamaa saaks seda teha. Samuti kinnitas Ukraina president, et Ukraina armee ei kavatse Saksa päritolu Leopardi tanke kasutada Vene territooriumile tungimiseks, vaid ainult enda riigi kaitseks.

Briti luure: Gerassimovi keskendumine määrustiku kehtestamisele näitab tema kriitikutele, et ta keskendub sisu asemel sellele, kuidas asjad näivad

Briti kaitseministeeriumi rindeülevaates juhitakse tähelepanu, et Venemaa väljakuulutatud "sõjalise erioperatsiooni" uue juhi kindral Valeri Gerassimovi fookuses tundub olevat Vene määrustiku jõustamine, mille kohaselt peavad sõdurid mh ära ajama oma habeme, kasutama ainult Vene relvajõudude ametlikku vormi, mitte kasutama tsiviilpäritolu sõidukeid ja nad ei tohi kasutada rindel mobiiltelefone.

Britid juhivad tähelepanu, et Venemaal on Gerassimovi meetmete suhtes väljendatud skepsist. Donetski rahvavabariigi isehakanud venemeelse okupatsioonivalitsuse ametiisikud on nimetanud seda farsiks, mis "segab vaenlase hävitamise protsessi". Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožini sõnul "on sõda aeg aktiivsete ja julgete jaoks, mitte raseeritud nägude jaoks".

Brittide sõnul kannavad Vene väed jätkuvalt suuri kaotusi ning Venemaa on sõjas ummikseisus. Samuti nagu kaitseminister Sergei Šoigu tundub ka Gerassimov olevat üha enam reaalsusest irdunud, toob kaitseministeerium esile.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 720 sõdurit ja ühe veealuse

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 121480 (võrdlus eelmise päevaga + 720);

- tankid 3150 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6276 (+8);

- lennukid 287 (+0);

- kopterid 277 (+0);

- suurtükisüsteemid 2146 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 447 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1894 (+2);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4936 (+4);

- laevad / paadid 18 (+1);

- eritehnika 193 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles 2022. aasta lõpus, et Ukraina on sõjas kaotanud 10 000 kuni 13 000 sõdurit.