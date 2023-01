Inimesed kasutasid mullu usinamalt hambaravihüvitist

Hambaarsti külastab regulaarselt 40 protsenti Eesti täiskasvanutest, selgus 2018. aastal Tervise Arengu Instituudi andmetest. Haigekassa andmetel maksti eelmisel aastal hambaravihüvitiste eest kokku 26,8 miljonit eurot. Hüvitiste kasutajaid oli 517 000, mis on 55 000 inimest rohkem kui 2021. aastal.

Haigekassa pressiesindaja Sander Rajamäe ütles, et eelmisel aastal osutusid tegelikud hambahüvitise kulud planeeritust 152 000 euro võrra suuremaks. Ta lisas, et kuna mõned teised kuluread olid parema maksulaekumisega, siis puudu jäänud raha leitakse nende kuluridade arvelt.

"Näeme, et hambaravihüvitise kasutus kasvab üldisemas mõttes, nii aastate kui vanusegruppide lõikes. Eriti hea on tõdeda seda, et ka tööealised inimesed on hakanud hambaravihüvitist üha enam kasutama," märkis Rajamäe.

Haigekassa andmetel on viimastel aastatel toimunud hambaravihüvitise saajate hulgas muudatusi - hüvitise saajate hulka lisandusid need inimesed, kes saavad toimetulekutoetust ja kes on ühtlasi kõige haavatavam sihtrühm.

Rajamäe rääkis, et igal aastal lisandub hambaravikliinikuid, kes haigekassa rahastusel hambaraviteenust osutavad. Keskmiselt on aastas kümme uut liitujat. Haigekassa rahastusel osutab teenust 432 kliinikut.

Hambaarstide liidu tegevjuht Helen Lang selgitas, miks osa kliinikuid ei liitu haigekassa rahastuse teenuse võimalusega.

"Üks asi on see, et kliinikus on tegelik hinnakiri suurem ehk siis need hinnad, mis on haigekassa hinnakirjas kehtestatud, need ei ole kulupõhised. Kui kliinik pakub laia spektrit teenuseid ja neil on olemas erinevad spetsialistid, siis sisseseade ja tehtavad investeeringud on palju suuremad kui näiteks see, kui on väike kabinet ja üks hambaarst töötab oma assistendiga," rääkis Lang.

Teiseks on Langi sõnul Eestis ka selliseid kliinikuid, kes ei võta lepingut selle pärast, et patsientide jaoks on haigekassa hind liiga kõrge. "Ehk et nad osutavad raviteenust odavama hinnaga oma patsientidele."

Hambaarstide liidu hinnangul peaks hüvitiste saamist muutma. Lang ütles, et hüvitist peaks saama need patsiendid, kellel on seda väga vaja. Teisalt loodab ta, et tulevikus tekiks võimalus ka tööandjal hüvitada hambaravi.