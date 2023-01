Tammiste lasteaed-algkool sai õpetliku liikumisraja

Tammiste lasteaed-algkool sai liikumisaasta alguses liikumisraja, mille lapsed on hästi vastu võtnud. Kõige väiksematel aitab see nii värvusi kui ka arve meelde jätta, kõige tähtsam on aga, et võimaldab rohkem liikuda.

Üldiselt mängitakse liikumistundides ohtralt palli ja otsitakse muidki variante, kuidas liikumist lastele võimalikult vaheldusrikkaks teha. Niimoodi tuligi mõte teha koridori liikumisrada. Kuna lähedal asuvates lasteaedades midagi sellist polnud, hakati nuputama, kuidas seda kõige parem teha oleks. Lõpuks tuli teostus Eestist ja nüüd on see valmis.

"Idee on tegelikult juba tükk aega olnud, aga teostamine võttis pisut aega. Aga tundub, et lastele väga meeldib. Siin on ka nendele lastele midagi, kes võib-olla ei ole nii kiired ja tugevad, nad saavad ennast hästi tunda," rääkis Tammiste lasteaed-algkooli liikumisõpetaja Krislin Kukk.

Liikumise kõrval on rada ka õpetlik. "Siin on numbrid, tähed, värviõpetus. Samas saab palli natukene loopida. Ja meil on ka kujundid siin ühes haimängus, kus saab ringi, ruutu, ristkülikut vaadata üle. Pead oskama lugeda, mitu korda hüppad näiteks," kirjeldas Kukk.

Kuna rada on üsna värske, siis pole lapsed sellest veel tüdinenud.

"Mulle meeldib see, kui ma teen singer-vinger, niimoodi hüppan," rääkis Logan, mis temale liikumirajal teha meeldib.

"Mina hüppan siin ja mängin," sõnas Jarek.

Emma hüppab raja peal aga keksu.

Kui liikumisrada on enam-vähem selgeks saadud ja kõik harjutused läbi tehtud, kogunetakse uuesti saali ja lõpetatakse harjumuspärase pallimänguga.