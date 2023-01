Uuring: Amazonase metsatulekahjud mõjutavad ka Tiibeti ökosüsteemi

Teadlased leidsid uuringus, et kui Amazonases soojeneb, siis soojeneb ka Tiibeti piirkond. Mida vähem sajab Amazonases, seda vähem sajab Tiibetis. Amazonas asub Tiibetist umbes 20 000 kilomeetri kaugusel, vahendas Bloomberg.

Uuringus jälgisid teadlased, kuidas Maa ökosüsteemid on omavahel ühendatud. Uuring viitab, et ühe ökosüsteemi kokkuvarisemine võib kahjustada ka teisi ökosüsteeme.

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel teadlased alles alustasid uurimist, kuidas üksteisest kaugel asuvad ökosüsteemid on omavahel seotud. Need teadmised on aga olulised, et mõista kliimamuutuste täielikku mõju. Kliimamuutuste tõttu läheb ilm soojemaks, meretase tõuseb.

Brasiilia Amazonase metsade hävitamine käib praegu täie hooga, metsad mängivad aga kogu planeedi ökosüsteemis olulist rolli. Narkoparunid hävitavad ka Kolumbias aktiivselt Amazonase vihmametsasid.

Suur osa Amazonases raiutud puidust leiab rakendust mööblitööstuses. Haruldasi lehtpuuliike hinnatakse vastupidavuse pärast.