Express Posti otsus kojukanne lõpetada tellija jaoks midagi ei muuda

"Lugeja või lehetellija jaoks midagi ei muutu. Me sõlmisime Eesti Postiga uue pikaajalise lepingu ja Eesti Post hakkab ette valmistama varahommikust kannet. Nagu Express Post seda siiamaani tegi. See leping annab meile pikemaks ajaks veidi kindlustunde hindade kujunemise osas," ütles Postimes Grupi juhatuse esimees Toomas Tiivel.

"Eelmise aasta lõpus välja öeldud hinnatõus selleks aastaks, mis oli vähemalt 22 protsenti, see saab tulevatel aastatel olema väiksem," rääkis Tiivel. "Kojukande komponendis oleme nüüd mõneks ajaks fikseerinud selle hinnatõusu. Sealt ei tohiks meil enam üllatusi tulla."

Õhtuleht ütleb, et ka neil on leping Eesti Postiga. "Meil on Omnivaga pikaajaline ja selgete tingimustega kandeleping ning see maandab meie jaoks võimalikud riskid," ütles Õhtulehe levijuht Maarek Järvsoo.

"Selge on, et kui konkurentsiamet oleks lubanud Express Posti ja Omniva koondumise, oleks mõned riskid kirjastajate jaoks väiksemad, aga kuna seda koondumist ei lubatud, pole põhjust sellel pikemalt peatuda," märkis Järvsoo.

"Juba aastaid on näha olnud, et kahe eraldi kandefirma jaoks Eesti turul ruumi pole ja seega on Express Posti käik mõistetav. Meie hinnangul ei tee tulev muudatus tellijate jaoks elu kehvemaks, kuivõrd ka edaspidi toimetatakse lehed tellijatele harjumuspärastel aegadel. Võimalik, et ühes suures organisatsioonis on võimalik ootamatustele, näiteks kandja haigestumine ka paremini reageerida," ütles Järvsoo.

Ka Tiiveli sõnul oleks olnud parem, kui konkurentsiamet oleks andnud varem loa Eesti Posti ja Express Posti ühinemiseks. "Ta oleks kogu seda protsessi kiirendanud ühtepidi ja teistpidi oleks vähendanud vajadust inimeste koondamiseks," märkis Tiivel.

Reedel teatas Express Post, et lõpetab perioodika kojukande. Teenuse plaanib hakata osutama riigifirma Eesti Post. Express Post koondab 450 inimest, kellest Eesti Post lubab kuni kaks kolmandikku enda palgale võtta.