21-aastane ootepaviljonide leping pole Tallinna hinnangul kummaliselt pikk

Kuigi 21 aastat võib lepingu pikkusena tunduda palju, siis on sellel praktilised põhjused, et ühistranspordi ootekodade puhul just selliseid lepinguid sõlmitakse, ütlesid ERR-ile hiljuti lepingu sõlminud Tallinn ja JCDecaux.

Tallinn ja eraettevõte JCDecaux sõlmisid lepingu, mille järgi vastutab järgmised 21 aastat Tallinna ühistranspordi peatustes ootekodade eest JC Decaux. Leping hõlmab nii ootekodade väljavahetamist kui hooldust. JCDecaux saab õiguse eksponeerida nendel ehitistel välireklaami.

Lisaks 1200 ootekojale paigaldatakse 34 välitualetti ja 141 reklaamvitriini.

Kuigi lepinguperioodi pikkus, 21 aastat, võib panna kulmu kergitama, siis midagi tavapäratut selles pole, ütles ERR-ile Tallinna linnakantsler Kairi Vaher.

"Ühe ootekoja ja ka teiste hankelepingu alusel paigaldatavate ehitiste kasulik eluiga on 20 aastat. Pärast seda tuleb kaaluda, kas ehitisi on võimalik veel ekspluateerida või neid tuleks sõltuvalt seisukorrast välja vahetama hakata. Lepingu tähtaja saabumisel läheb ootekodade omandiõigus üle Tallinna linnale, nii et linn ei pea selle eest täiendavat tasu maksma. See võimaldab paindlikkust edasiste otsuste tegemisel," lausus Vaher.

JCDecaux` esindaja ütles ERR-ile, et, et lepingu pikkuse määras Tallinn ning selline periood ongi rahvusvaheliselt levinud.

"Rahvusvaheline kogemus on see, et sarnaste lepingute periood ongi 15–25 aastat," lausus ettevõtte tegevjuht Kristiina Sepp.

21 aasta pikkuse lepinguni jõudmine ei läinud tõrgeteta, sest riigihanke tulemused vaidlustati korduvalt, ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tallinna jaoks lõppes kohtuskäik hästi, sest ei riigihangete vaidlustuskomisjon ega ükski kohtuaste vaidlustajatele õigust ei andnud, lausus ta.

Rahvusvaheline riigihange viidi läbi eelmise aasta alguses. Vaheri sõnul osales seal kaks pakkujat: lisaks JC Decaux`le esitasid pakkumuse kolm ühispakkujat.

"Valitud hankemenetluse liik ehk avatud hankemenetlus on rangeim riigihangete seaduse võimalikest valikutest ja seda järgiti väga täpselt, lisaks kehtestati pakkumuste esitamiseks oluliselt pikem tähtaeg, kui seadus seda nõuab. Hanke väljakuulutamisele eelnesid pikad arutelud ja analüüsid linna erinevate asutuste koostöös, kus kaaluti erinevaid viise ja võimalusi tagada avaliku ülesande täitmist linnaeelarvet kõige vähem koormaval viisil," rääkis Vaher.

Vaher lisas, et linn võib lepingu erakorraliselt lõpetada oluliste rikkumiste korral, sel juhul saab linn ettevõttelt nõuda lisaks leppetrahvile ka ülesütlemisega kaasneva kahju hüvitamist.

Tallinn midagi ei maksa, kogub vaid reklaamimaksu

Tallinn teatas jaanuari keskel, et lepingu järgi ei kulu linnal ootepaviljonide ja välitualettide paigaldamisele ega hooldusele sentigi; vastupidi, reklaamimaksu näol teenitakse sellest kuni pool miljonit eurot aastas ehk 21 aasta puhul saab rääkida kümmekonnast miljonist eurost.

"Kui kõik ehitised on paigaldatud, tasutakse linnale reklaamimaksu eeldatavalt 500 000 eurot aastas. Kõik ehitised saavad paigaldatud eeldatavalt viie aasta jooksul," lausus Vaher.

"See annab linnale võimaluse kohustust täita, aga mitte ise investeerida," ütles lepingu kohta Kõlvart. "Loodetavasti partner saab ka tulu, sest ootepaviljone saab kasutada reklaampinnana ja tekib ka õigus täiendavalt reklaampindu ehitada."

Kõlvarti sõnul on leping omavalitsuste seas unikaalne ning Tallinn üritab ka tulevikus erasektoriga koostööks välja töötada formaate, mis oleksid linnale maksimaalselt kasulikud.

Ootekodade projekteerimine, ehitamine ja paigaldamine läheb eeldatavalt maksma 25 miljonit eurot.

JCDecaux loodab kulud tagasi teenida reklaamimüügiga.

"Reklaamitulude suurus sõltub majandusolukorrast ja varieerub aastate kaupa. Loodame siiski, et kogu lepingu perioodil tuleb piisavalt hea tulususega aastaid ja teenime oma investeeringud tasa. Välimeedia kasuks räägib üldine linnastumise suurenemine, Eesti kontekstis järjest rohkem koondumine Tallinna," JCDecaux tegevjuht Sepp.

Uuest 1200 ootekojast pannakse esimesed 300 paika juba järgmisel aastal. Praegu on Tallinnas peatustes kokku 960 ootekoda.

Paigaldatakse kahe erineva disainiga ootekojad, neist 600 on Tallinna linna disainiga, mis põhineb ootekodade ideekonkursi võidutööl "Väravad" agentuurilt Upstairs. Ülejäänud 600 ootekoda on JCDecaux poolt spetsiaalselt Tallinna linna jaoks loodud disainiga.

"Tallinna jaoks välja töötatud disainilahendused kogusid komisjoni hinnangul kõrgeimad punktid. Disainilahenduse hindamise komisjoni isikkoosseisust ligi pooled olid arhitektuuri ja disaini eriala spetsialistid, sealhulgas ekspert väljastpoolt linnaorganisatsiooni," ütles Vaher.