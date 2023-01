Tallinna uued ootepaviljonid ei paku ilmastiku eest suuremat kaitset

Tuleval aastal alustab Tallinna linn kõigi ühistranspordi ootepaviljonide väljavahetamist. 1200 uuel paviljonil on küll lisavõimalused, kuid ilmastiku ja pori eest need ei kaitse.

Tallinna linn vahetab järgnevatel aastatel välja kõik ootepaviljonid. Senisest paremat kaitset aga vihma, päikese, lume ja tuule eest oodata pole, sest disain jääb ikka enam-vähem samasuguseks.

"Kaks kriteeriumit oli hankes: üks oli loomulikult maksumus ehk kui palju linn peaks selle teenuse eest maksma. Ja teine oli disain, milline ootekoda välja paistab. Sest kui me ikkagi linnaruumi 1200 uut ootekoda paneme, siis selle mõju linnaruumile on äärmiselt suur," lausus Tallinna linnakantsler Kairi Vaher.

Hanke võitis ka praegu peatuste eest vastutav JCDecaux, kes võtab enda kanda kogu maksumuse ja plaanib selle tagasi teenida reklaamimüügiga. Uued ootekojad tulevad kahe erineva kujunduse ja sügavusega, mille katusele on võimalik paigaldada näiteks päikesepaneele või murukatus. Kuid varjualused jäävad ühest küljest avatuks.

"Linnaruum ka seab teatud ruumilised kriteeriumid meile ette. On selliseid tänavalõike, kuhu me saamegi väga kitsad paviljonid paigaldada ja seal on ilmaolude eest kaitset vähem. Aga sügavamates paviljonides on õnneks kaitset rohkem ja inimestel mugavam," ütles Vaher.

Sarnased lahendused on käigus ka mujal Euroopas, kuid Eesti kliimas on arhitektide hinnangul sobivamaid lahendusi.

"Kindlasti oleks palju kinnisem ruum, avadega ja akendega ette ja taha, selline koopalik lähenemine aitaks palju rohkem luua kaitstud tunnet. Sest sul tormavad mööda autod väga kiiresti, külgedelt tuleb tuul ja vihm," rääkis kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan Sille Pihlak.

Kunstiakadeemias on katsetatud paviljonidega, kus taaskasutatakse materjale, mis pole enam ringluses, näiteks puidujäägid. Linn otsustas aga laekunud töödest odavaima kasuks.

"Ei ole kaugel see aeg, kui me hakkame igale asjale süsinikujalajälge arvutama. Ja ma arvan, et rohepealinna staatuses olev linn peaks selliseid muutuseid ja ideoloogiaid ka endas kandma. Et me teeme otsuseid mitte ainult hinna, vaid kriteeriumite põhjal, mis vaatavad tulevikku," märkis Pihlak.

Lepingu järgi paigaldab JCDecaux ootepaviljonid 25 miljoni euro eest, sellele lisanduvad hoolduskulud. Leping kehtib 21 aastat.