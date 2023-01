Nädala lõpuni saab kaasa lüüa talvisel aialinnuvaatlusel

Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu liige Tarvo Valker ütles, et talvisest aialinnuvaatlusest saavad osa võtta kõik huvilised. Need, kellel oma koduaeda pole, võivad vaatlema minna ka linnaparki või kalmistule.

"Metoodika on iseenesest lihtne. Linde vaadeldakse tund aega ja igast liigist pannakse kirja korraga maksimaalselt nähtud lindude arv. Aialinnuvaatluse puhul on kindlasti hästi oluline see, et tulemused saadaksid ära ka need inimesed, kes nägid tunni aja jooksul ühe linnu või ei näinud mitte ühtegi lindu. Aialinnuvaatluse seisukohalt on need samavõrd olulised kui need aiad, kus tuli tunni aja jooksul isegi võib-olla 100 lindu kokku," selgitas Valker.

Mullu märgati talvisel aialinnuvaatlusel üle 66 000 linnu 62 liigist. Kõige enam oli rasvatihaseid, kuid kuus liiki olid sellised, kelle puhul nähti vaid ühte isendit. Nende harulduste hulgas olid mullu näiteks kodukakk, jäälind ja metsis.

Mida tõotab aga tänavune talv?

"Tänavune talv on olnud heitlik, on olnud külmemaid perioode, aga üldiselt on olnud ikkagi pigem soojemapoolne talv ja võib ennustada, et liigiliselt kujuneb aialinnuvaatlus päris põnevaks. Aga linde arvuliselt aias nii palju ei pruugi olla kui näiteks külmematel talvedel, kui linnud tulevad meelsamini söögimajadesse sööma," rääkis Valker.

Täpsemad juhised aialinnuvaatlusel osalemiseks leiab talvise aialinnuvaatluse kodulehelt www.eoy.ee/talv.