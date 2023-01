Ukraina süüdistab ROK-i Venemaa poliitika toetamises

"ROK pakub maailmale vägivalla, massimõrvade ja hävitustöö propageerimist. Seetõttu survestab ta, et Venemaa sportlased saaks võistlustel osaleda nagu surma saadikud," kirjutas Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak sotsiaalmeedias.

"Sport ei eksisteeri väljaspool poliitikat – sport esindab seda. Seega – ROK esindab Venemaa inimvastast poliitikat," lisas Podoljak.

#IOC proposes to the world promotion of violence, mass murders, destruction. That's why it insists athletes should participate in contests as real "ambassadors of death"… Sport doesn't exist outside politics – sport promotes it. Thus, the IOC promotes the anti-human policy