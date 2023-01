Tartu seenioride kunstiprogramm osutus ootamatult populaarseks

Sel nädalalõpul esimest korda toimunud seenioride reede oli ootamatult populaarne ja nii palju külastajaid muuseum oodata ei osanud, ütles Tartu kunstimuuseumi direktor Joanna Hoffmann.

"Me mõtlesime, et võib-olla 50 tuleb ja et kui 25 tuleb, on ka päris tore, aga neid on nüüd nii palju et mõned on pidanud juba pidanud kahjuks ära minema, ad ei mahtunud siia. Me juba arutasime võimalusi, et äkki võiks olla mitu paralleelset tuuri korraga majas, sest see oli meile ikkagi üllatus, et see tung siia nii suur on.

Seenioride reedel saavad väärikamas eas külastajad käia koos kuraatoriga näitusel ning pärast vestlusringis muljeid jagada. Sel korral külastati näitust "Ammendamatu agul. Tartu puitarhitektuur kunstis". Muuseumisse tulnud Ira ja Valli ütlesid, et on oluline endale aega võtta.

"Ikka teen aeg-ajalt endale kingitusi. See annab kohe särtsu päeva juurde. See on üks nendest üritustest ja kinod vahel ja mõned kontserdid ja teater," ütles Ira.

"Me oleme sõbrannad ja siis üks ütleb, et kas lähme kinno või nagu tänagi, et tuleme siia ja vaatame ja," lausus Valli.

Ka külastaja Tiiu jäi hoolimata suurest rahvahulgast päevaga väga rahule. "Me tulime kolmekesi. Ja sellepärast tulin, et ma olen ise Supilinnas elanud ja tahtsin näha maalidel seda puitarhitektuuri;" ütles ta.

Hoffmanni sõnul võiks taolisi üritusi kõikides asutustes rohkem olla, et ka eakamad inimesed saaksid sotsialiseeruda.

"Ma arvan, et eakatele on liiga vähe üritusi ja see, ma loodan, täidab tühimikku kultuuriväljal," ütles ta.

Järgmine seenioride reede toimub 31. märtsil.