Pakistanis hukkus õnnetustes üle poolesaja inimese

Vähemalt 41 inimest sai surma riigi edelaosas, kus kuristikku kukkunud buss süttis põlema. Väidetavalt põrkas sõiduk enne õnnetust sillasamba vastu, vahendas BBC.

Õnnetuse põhjuseid uuritakse ning hukkunute isiku tuvastamiseks kasutatakse DNA-teste.

Loode-Pakistanis Tanda järves uppus paadiõnnetuses vähemalt kümme last, kõik praeguseks leitud ohvrid on vanuses 7-14.

Päästetud on 11 last, kellest kuue seisund on kriitiline. Veel üheksa arvatakse olevat teadmata kadunud.