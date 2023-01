Laulu- ja tantsupeo raske repertuaar eelproovides osalejaid ei hirmuta

Alanud on suvise noorte laulu- ja tantsupeo eelproovid. Nii lauljad kui ka tantsijad leiavad, et repertuuar on küll raske, kuid keegi pole arvestanud peole mittepääsemise võimalusega.

Kuigi koroona-aastad on Paide Hammerbecki põhikooli lauljate-tantsijate ridu kärpinud, püüab suvisele noortepeole pääsu 12 kollektiivi. Segarühm on tantsusamme lihvinud sügisest saati, nädala pärast on esimene ettetantsimine. Peole pääsemine on kõigi jaoks väga-väga oluline, vahendas "AK. Nädal".



"Ikka sammud täpsemaks, sirutused. Palju-palju on veel teha," ütles Paide Hammerbecki põhikooli rahvatantsu- ja koorijuht Malle Anton.

7.-9. klassi segarühma tantsijad Leene ja Robin ütlesid, et proovides saab teada, kuidas nad on arenenud, aga kui peole ei peaks pääsema, oleksid kõik kurvad.



Paide Hammerbecki põhikooli huvijuht Helen Turg tõdes, et repertuaar on raske nii rahvatantsijatel kui ka kooridel.

"Meil on ka rahalised mured. Ega me ei ole täna veel kindlad, et meil üldse transpordi raha on Tallinnasse minekuks," sõnas Turg.

Koeru keskkoolis õpib üle 300 lapse, neist pooled loodavad pääseda noortepeole. Kuna koroona ajal olid kooslaulmise võimalused piiratud ja et laulupeo repertuaar on üsna raske, tuli mudilaskooril oma viie laulu selgekssaamiseks kõvasti pingutada.



"Meil on kahehäälne mudilaskoor, aga kahehäälselt harjutanud võib-olla viimati on need lapsed, kes on neljandas klassis. Väikestel esimese-teise klassi lastel polegi sellist kogemust, sest eelmisel aastal ja üle-eelmisel ka, kui oli koroona-aasta, võtsime võimalikult lihtsat repertuaari, et me saaksime üldse mingit järjepidevust elus hoida," selgitas Koeru keskkooli mudilaskoori juhendaja Liana Kullasepp.



Reede õhtul oli Koeru kultuurimaja kohalikke noori täis, et ühiselt "Oige ja vasemba" läbi tantsida. Kuigi tantsud on selged, pole teada, kas ja kuidas tantsijaile rahvarõivad selga leida.



"Kuidas komplekteerida õiged riided õigete laste selga? Hetkel on meil väga palju lahtisi otsi, otsime kohaliku omavalitsusega, Järva vallaga, nendele probleemidele lahendusi," ütles Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmjärv.

Koeru pererühm valmistus esimeseks ettetantsimiseks. Mõistagi oli kohal ka Tammiku pere - isa Jaak, ema Ragne ning lasteaiapoiss Mairon ja koolilaps Lisandra.

"Minul isiklikult on paras pikk vahe sisse jäänud, kooli ajal kümmekond aastat sai tantsitud ja paljudel laulu- ja tanuspidudel osaletud," lausus Jaak Tammik.

Ragne Tammiku sõnul on kogu perega tantsupeole minek olnud nende salaunistus, aga seni polnud selleks head võimalust.

"Nüüd siis lapsed on andnud sellise hea tõuke," lisas ta.

Laupäeva hommikul sättisid Järvamaa pererühmade tantsijad - isad-emad ja nende lapsed - end rahvarõivisse. Koguneti Paide muusika- ja teatrimajja esimesele ettetantsimisele.

13. noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistustes osaleb 1500 kollektiivi, kelle eelproovid on juba poole peal. Pidu on Tallinnas 30. juunist 2. juulini.