Tualettpaberi hind tegi aastaga suure hüppe

Seda, et toidukorvi eest tuleb varasemast tunduvalt suurem summa välja käia, on märganud ilmselt iga poekülastaja. Viimase aasta jooksul on aga järjest kasvanud ka tualett- ja majapidamispaberi hind ning eri poekettide esindajate sõnul jääb selle aastane hinnatõus 40-50 protsendi juurde.

Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski ütles ERR-ile, et hinnatõusu põhjuseks on pärast möödunud aasta 24. veebruari toimunud gaasi- ja elektrienergia hinnatõus.

"Paberimasinaid nimelt kuumutatakse auruga, mille saamiseks kasutatakse gaasi. Tootmis- ja pakkeliinid töötavad elektri peal," selgitas ta. "Paberi tootmine on väga energiamahukas, ka on tselluloosi börsihind olnud toote hinda mõjutav tegur. Maailmaturul nõudlus kasvab, see on olnud peamine hindade kergitaja."

Lisaks mõjutas mõnd tootjat ka sõda, sest seetõttu lõpetati odavama tselluloosi tarned Venemaalt.

Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juht Kristiina Tamberg ütles, et tarbijate käitumises on näha hoolsamat valimist, hinnainfoga tutvumist ja soodustoodete otsimist.

"Tihtipeale ollakse valmis soodsama toote ostmiseks loobuma senisest brändieelistusest, tehakse tutvust uute toodetega ning omabränditoodetega," tõi Tamberg välja.

Prismast ostetakse paberit kõige enam 24- ja 32-rullistes pakendites ja hinnatõus ei ole seda muutnud.

Selveri klientide valikuid ei ole hinnatõus Veski sõnul eriti mõjutanud ning tualettpaberi kaubamärkide proportsioonid on endised.

"Suurenenud koguseid ostetakse küll hinnakampaaniate ajal – tegemist on siiski esmatarbekaubaga, mis moodustab keskmise pere eelarvest 0,2 protsenti," sõnas ta.

Edasist tualettpaberi kallinemist Veski ei prognoosi - esimeses kvartalis ei ole hinnamuudatusi tema sõnul ette näha.

Ka Tambergi sõnul ei ole oodata, et hinnad enam sellises tempos nagu 2022. aastal tõuseks, kuid majandusprognooside kohaselt jätkub sisendhindade kasvust tingitud hinnatõus ja hindade stabiliseerumist on oodata aasta teises pooles.