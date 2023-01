Kallinenud remont ja sagenenud avariid paisutavad kaskokindlustuse hinda

Koroonapandeemia ajal kuni 30 protsenti langenud kaskokindlustuse hinnad on tagasi kunagisele tasemele kerkinud ning selles on oma osa nii üldisel hinnatõusul, sagenenud liiklusõnnetustel kui ka mullu rekordi püstitanud kahjude kogusummal.

Kaskokindlustuse hind on teinud hüppe ülespoole. Näiteks mullu oma väikeautole 264 euro eest aastase kaskokindlustuse teinud autoomanik sai tänavuseks kindlustusperioodiks pakkumisi alates 328 eurost ning enamik kindlustusfirmasid küsis 360 eurost kõrgemat hinda.

Hinnatõusu kinnitavad ka kindlustusfirmad. If Kindlustuse kaskokindlustuse tootejuht Meelis Tara ütles ERR-ile, et tunduvalt kallimaks on läinud nii remonttööd kui ka varuosad, mistõttu läheb ka sõiduki parandamine kahjujuhtumi korral varasemast rohkem maksma.

"Paraku mõjutab see omakorda kindlustushindu," tõdes ta.

ERGO Sõidukikindlustuse portfelli juht Kaido Naarits märkis, et kogu ümberringi toimuv inflatsioon jõuab ka kindlustushindadesse. Lisaks kajastub hinnakujunduses ka koroonapandeemia mõju.

"Pandeemia ja selle ohjamiseks rakendatud meetmed - liikumispiirangud ja nii edasi, viisid alla nii liiklus- kui ka kahjusageduse, mis võimaldas 2020. aasta esimeses pooles langetada nii liiklus kui kaskokindlustuse hindasid 20-30 protsendi ulatuses sõltuvalt sõidukist ja selle kasutaja riskitasemest," selgitas ta.

Niisugusena püsis hinnatase pikka aega, kuid nüüdseks on kindlustuse hinnatase liikunud tagasi 2020. aasta alguse tasemele ja Naaritsa sõnul just seepärast, et ka liiklus- ja kahjusagedus on taastunud ja väljamaksed suurenenud.

Liiklusõnnetuste arv ja kahjude kogusumma tegid rekordi

Meelis Tara ütles liikluskindlustuse fondi statistikale viidates, et mullu registreeriti läbi aegade suurim arv liiklusõnnetusi - üle 38 000. Ka kahjude kogusumma, üle 80 miljoni euro oli ajaloo suurim näitaja.

Naarits ütles, et lisaks taastunud kahjusagedusele on väga suureks mõjuriks progresseeruv inflatsioon, mis kergitab tunduvalt sõidukite taastamise maksumust ja ka kindlustusjuhtumitega kaasnevate teenuste kulusid, näiteks sõiduki pukseerimist või remondi ajal asendusauto kasutamist.

Asendusauto kulude suurenemist mõjutavad omakorda vajalike varuosade tarneprobleemid. Naarits tõi näite, et mõne näiliselt lihtsa remondi puhul on tulnud ette olukordi, kus purunenud tule asemele tellitud varuosa tuleb oodata mitu nädalat, kuid kogu selle aja on katkine sõiduk liikluses osalemiseks kõlbmatu ning kasutada tuleb asendusautot.

Lisaks on tunduvalt tõusnud ka sõidukite maksumus. Kõik need mõjud peegelduvad lisaks kaskokindlustusele ka liikluskindlustuse hinnas.

PZU Kindlustuse sõidukikindlustuse grupijuhi Claude Kaasiku sõnul on nii liiklus- kui kaskokindlustuse kindlustusjuhtumite hüvitised tõusnud üle 20 protsendi. Temagi tõi põhjuseks inflatsiooni ja kahjude sageduse kasvu.

"Lisaks kasutatakse kaasaja autodes üha rohkem tehnoloogiat, mis mõjutab oluliselt remondikulude suurust, mis omakorda mõjutab ka kindlustusmakseid. See küll on vaid üks komponent kindlustushinna kujunemisel. Kuidas hinnad edaspidi liiguvad, seda näitab aeg ning ennustusi siinkohal võimalik teha ei ole," tõdes Kaasik.

Tulevikku prognoosides ütles If Kindlustuse esindaja, et kui tänavuse aasta inflatsiooniprognoosid paika peavad, siis võib loota hinnatõusude pidurdumist.