Tarbijad maksid mullu elektri eest 850 miljonit eurot rohkem kui tunamullu

Kui 2021 aastal oli elektri keskmine turuhind 8,5 senti kilovatt-tunni eest, siis eelmisel aasta tõusis see 19,2 sendini, näitavad majandusministeeriumi andmed. Kuna elektri tarbimine jäi mõlemal aastal umbes kaheksa teravatt-tunni juurde, siis lihtsalt hinnatõusu tõttu maksid Eesti tarbijad eelmisel aastal elektri eest üle kahe korra rohkem.

Üle-eelmisel aasta oli kulu elektrile 685 miljonit ja eelmisel aastal poolteist miljardit eurot. Elekter läks kallimaks 857 miljoni euro võrra.

"2021. aasta võrdlus 2022. aastaga, oli see siis kodutarbija või äritarbija, kõik kokku läks kallimaks umbes 800–840 miljonit eurot, mis on üüratult-üüratult suur maksumus," lausus majandusministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks.

Samamoodi kallines gaasi hind eelmisel aastal koguni 123 protsenti. Samas gaasi tarbimine vähenes eelmisel aastal viielt teravatt-tunnilt 3,5 teravatt-tunnile.

Hinnatõuse kompenseeris riik mitme meetmega, millest osa rakendus eelmise aasta alguses ja osa aasta lõpus.

"Me katsime elektrikulusid, see on siis võrguteenus, ja gaasikulusid võrguteenuse vaates ja ka gaasi hinna vaates ja ka kaugkütte vaates. Sealt tuli oluline kokkuhoid, me toetusteks maksime välja üle 100 miljoni euro, märkimisväärne summa. 2022. aasta lõpus tuli meil täiendavalt kaugküttes, gaasis ja elektris 50 miljonit eurot toetust," lausus Vaks.

Oktoobris rakendus elektri universaalteenus, mis võrreldes börsihinnaga aitas kolme kuuga säästa tarbijatel 36 miljonit eurot, ütles Vaks. Need kulud kaeti valitsuse reservist ja CO2 müügituludest.

Kõrged energiahinnad põhjustasid suures osas eelmisel aastal väga kõrge inflatsiooni. Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai hinnangul võinuks inflatsioon olla ilma energia hinnatõusuta tavapärasel kahe-kolme protsendi tasemel. Tänavu hinnatõus aeglustub.

"Eelmisel aastal hindade kasv kuust kuusse peatus suve lõpus. Nii et sügiskuudel kuni aasta lõpuni oluliselt hindade tase Eestis ei muutunud. Inflatsioon on juba alanemise kursil, nagu me oleme seda näinud ja taandub ka sel aastal. Tõenäoliselt aasta keskpaiku langeb aasta inflatsiooni tempo alla 10 protsendi, nii et aeglustumine paraku on üsna visa," lausus Kattai.