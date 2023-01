Kaitseliit soovib Pärnus saada maad lähiharjutusalaks

Maa, mida kaitseliit lähiharjutusalaks soovib, asub malevast üle tee. Tee poolt vaadates on tegemist võsastunud alaga, seal kasvavad aga ka suured puud ja asuvad kunagise Sauga mõisahoone varemed.

Linna üldplaneeringu järgi on see üldkasutatavate ehitiste ja puhke- ning haljasala maa. Volikogus sel kuul algatatud detailplaneeringuga tahetakse muuta see riigikaitsemaaks, aga seal saab ainult teatud õppusi korraldada.

"Päris laskemoonaga me seal kindlasti lasta ei saa. See maa-ala tervikuna – kõigile linnakodanikele teadmiseks – on selleks liiga väike, me ei saa seal teha. Meil on selleks olemas suurepärane Kikepera harjutusväli, mis asub Pärnumaal, kus on 800 hektarit, meile sellest täiesti piisab," rääkis kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik Tõnu Miil.

Kui kaitseliit linnalt maa saab, annab ta vastu ühe kinnistu Pärnu südalinnas, kus enne asus Lääne päästekeskus, ja Tallinna maanteel asuva kinnistu. Ja kaitseliit hakkab oma harjutusi tegema Kaluriküla naabruses. See on omaniku Jakob Kose pisut murelikuks teinud.

"Pärnu linn võiks jääda oma üldplaneeringu juurde. Umbes aasta tagasi üldplaneering kinnitati, tegemist on üldmaaga, puhkeala ja sarnased tegevused, nagu meie seal viiel hektaril kõrval teeme. Praegu ütleb kaitseliit, et nad isegi puid ei võtaks maha, et neile sobib sellisel kujul see maa täiesti. See, et riigikaitse oluline on, see ei ole isegi küsitav, see on ilmselgelt vajalik. Pigem tuleks siin mõelda alternatiivsetele lahendustele," rääkis Kose.

Ootamatult selgub, et alternatiiv on isegi olemas. Nimelt pakub Tori vald kaitselidule maad, mis asub lennuvälja vastas.

"Meile tundub, et kaitseliidu arengule sobiks kindlasti rohkem üks meie kinnistu, mis jääb siit 900 meetri kaugusele. See ala, mis siin vastu linna on, see võiks olla kasulikum tulevikuvaates eelkõige linna arengutele. See on meie ettepanek, selle me vormistame ka kirjalikult ja siit edasi ongi nii-öelda kauplemise koht – kas on mingeid vahetusobjekte riigil," ütles Tori vallavanem Lauri Luur.

Praegu puudub Tori valla ligi 20-hektarisel kinnistul planeering. Mida sinna teha saab, sõltubki planeeringust.