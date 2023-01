Politico: Stoltenberg võib jätkata NATO juhina

Lääneriikides kasvavad arutelud, kellest võib saada Stoltenbergi järglane. Sõda Ukrainas teeb uue peasekretäri valimise veelgi keerulisemaks. NATO juht peab järgima tasakaalu, kus lääs tarnib Ukrainale relvastust, kuid ei satu Venemaaga otsesesse konflikti. Seetõttu võivad liitlased otsustada, et Stoltenberg peab ametis jätkama, hindas Politico.

Politico allikate teatel on Stoltenbergi ametiaja pikendamine kõige reaalsem variant. Veel ühe võimalusena nähakse, et NATO peasekretäriks võib saada peaminister Kaja Kallas või Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace. Allikad mainisid veel Leedu peaministrit Ingrida Šimonytet, Slovakkia presidenti Zuzana Caputovat ja Ursula von der Leyenit. Kuna kõik NATO peasekretärid on olnud mehed, siis kasvab surve, et järgmine NATO juht oleks naine.

"On aeg naissoost NATO juhi jaoks. Kui mehed püüavad oma positsioone lõpmatult hoida, ei saa naiste õiglane esindamine kunagi võimalust," ütles üks NATO diplomaat.

Mõned riigid leiavad, et NATO juhi valimisel tuleb arvestada ka piirkondlikku mitmekesisust. Stoltenbergi eelkäijad olid pärit Taanist, Hollandist ja Suurbritanniast.

Stoltenberg on pärit Norrast ja pidanud seda ametit 2014. aastast. NATO pikendas eelmise aasta märtsis tema ametiaega, kuna Venemaa alustas sõjalist tegevust Ukrainas. Paljud ametnikud leiavad, et Stoltenbergi ametiaega pikendatakse veelgi.

"Stoltenberg tahab jääda," ütles üks diplomaat.

Mõned ametnikud leiavad, et järgmine peasekretär peab tulema Ida-Euroopast. "Idatiiva riigid hoiatasid aastaid Venemaa ohu eest," ütles üks Balti riikide ametnik.