Prantsusmaal protestivad sajad tuhanded inimesed pensioniea tõstmise vastu

Protestid toimuvad mitmel pool üle riigi.

Ametiühingute andmeil jätsid pooled õpetajad oma töö, et osaleda protestis teist korda kahe nädala jooksul. Protestis osalevad ka ühistranspordijuhid, mistõttu näiteks kiirrongidest vaid iga kolmas on liinil, veel vähem on ronge kohalikel liinidel.

Politsei hinnangul tuleb protestima kuni 1,2 miljonit inimest, mis on pisut rohkem kui 19. jaanuaril toimunud protestil.

Valitsusvastasel väljaastumisel on lubanud osaleda ka mitmed tuntud opositsioonipoliitikud.

"Raskete töötingimustega ametikohtadel on vastuvõetamatu töötada 64. eluaastani. Müüriladujad, katusel töötajad – nad ei saa ju 64. eluaastani katust ehitada, see pole võimalik. Peame kaaluma töö raskust, sest on võimatu suruda neid tööl olema nii kaua. Presidendi jaoks on lihtne – istub toolis, see on kergem.

Ta võib kas või 70. eluaastani töötada," ütles bussijuht Isabelle Texier.

"Ühistranspordi kasutajaid ei peaks mõjutama. Valitsus on see, keda tuleks häirida, kui ametiühingud tahavad asju muuta," kommenteeris tudeng Axel Gaillard.

"Igati legitiimne on meelt avaldada pensioniea tõstmise vastu. See on legitiimne, aga samas oleme riigis, kus on alati proteste kõige ja iga asja vastu," sõnas ettevõtja Nicolas Jeffroy.