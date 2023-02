Keskmisest väiksem palk tõi Sebe bussijuhid piketile

Transpordi ametiühingu esimees Üllar Kallas ütles, et Sebe bussijuhtidega on solidaarsed teistegi bussifirmade juhid, sest palk on väike kõigil. Pärnu linnaliinide bussijuhtide brutotöötasu on 1280 eurot.

"See on ikkagi suuresti Pärnu linnaliini bussijuhtide meeleavaldus, sellepärast et me ei ole saanud töötasus kokkuleppele. Tahamegi näidata seda, et bussijuht on ka inimene ja selles keerulises majanduslikus olukorras vajab ka tema töötasu tõstmist. Siin on kogunenud toetama ka teiste organisatsioonide bussijuhid. Bussijuhid kõik on omavahel väga solidaarsed," sõnas Kallas.

"Paljudes firmades saavad mehed sama töö eest rohkem palka kui naised, aga meil on kõik võrdsed. Sellise töö eest võiks palka ikka rohkem olla. Kätte võiks saada vähemalt 1400 kindlasti. Mulle meeldib enda töö, sellepärast ma olengi bussijuht. Aga palk võiks tõesti suurem olla," rääkis bussijuht Anželika Pärgma.