Bussifirmad on mures bussijuhtide järelkasvu nappuse pärast

Eestis napib bussijuhte ning praeguste roolikeerajate seas on palju neid, kes võivad lähiaastatel pensionile jääda. Uute juhtide leidmine on aga piirangute tõttu väga keeruline.

"Keskmine vanus on väga-väga kõrge. Hansabussis on näiteks keskmine vanus 58 ja kui paralleele tuua, siis kõige noorem, kes meil on, on 24 ja kõige vanem on 82. Need käärid on väga suured. Ja mis mind murelikuks teeb, et kui mõtleme kogu bussisektori peale, siis alla 35-aastaseid on kolm protsenti, seal seda järelkasvu väga juurde tulemas ei näe," selgitas Hansabussi juht Indrek Halliste.

Halliste sõnul on nende firmas, aga ka sektoris üldiselt puudu ligi kümnendik juhtidest.

Samas näitavad uuringud, et järgmise kümne aasta jooksul lahkub erinevatel põhjustel, olgu selleks siis pensionile jäämine või töökohavahetus, kaks kolmandikku juhtidest.

Hansabuss ei ole oma murega üksi. Tallinna linnaliinidel oleks kohe tööd pakkuda 100 juhile.

Üheks probleemiks peavad bussifirmad seaduses sätestatud vanusepiirangut.

"Bussirooli saad sa keerama hakata siis, kui sa oled 24-aastane, aga iga noor inimene on selleks hetkeks oma elukutse valiku teinud," tõdes Halliste.

"Ka demograafiline olukord tegelikult – viie aasta jooksul siseneb tööturule 50 000 inimest vähem. Ja kui me mõtleme, et 50 000 läheb sealt ära kuskile välismaale õppima, siis mida varem noorele selgeks saab teha, et see on äge töö, siis seda rutem see võitlus inimese pärast peale hakkab," rääkis Tallinna Linnatranspordi juht Kaido Padar.

Piirangut on põhjendatud noorte juhtidega kaasnevate suuremate riskidega.

Bussifirmad tegid juba 2018. aastal ettepaneku vanusepiiri langetada 20. eluaasta peale, kuid kuhugi riigikogu sahtlisse nende ettepanek tolmuma jäi.

Kliimaministeeriumi asekantsleri Sander Salmu sõnul tulenes vanusepiirang 24 eluaastat eurodirektiivist, mis nüüdseks on muudetud.

"Me oleme teinud riigikogule ettepaneku langetada see vanuse alammäär 21. eluaastani. Samamoodi, läbides pikema ametikoolituse ehk 280 tundi, et just sektori murele vastu tulla," ütles Salmu.

Tema sõnul lubaks uus direktiiv bussijuhtide vanuse alammäära langetada ka 20. eluaastani nagu vedajad soovivad, kuid see samm vajab asekantsleri hinnangul täiendavat arutamist.

"Seal on üks aga – see on ainult riigisisene õigus. Kui me räägime bussijuhtidest, kes tahavad ka näiteks rahvusvahelist vedu teha, siis see 20 aastat alammäär ei aitaks selliseid ettevõtteid," selgitas Salmu.

Uus eelnõu on riigikogule üle antud ja kui see seadusena vastu võetakse, siis peaks see hakkama kehtima tuleva aasta 1. juulist.