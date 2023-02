ERR Stockholmis: Rootsi loodab Türgi leebumist NATO teemal peale valimisi

Leitakse, et tuleb oodata vaikselt, ja loota, et pärast Türgi valimisi asi laabub.

Aga rootslased ütlevad ka seda, et sõnavabaduse küsimustes ja oma õigusruumi küsimustes, näiteks kas anda teatud inimesi Türgile välja, jäävad kehtima Rootsi reeglid. Samas ütlevad rootslased, et provokatsioonid nagu koraani põletamine, kahjustavad Rootsi huve ja sellesse suhtutakse kriitiliselt.

Rootsi välisminister Tobias Billström ütles intervjuus rahvusringhäälingule, et Rootsi ja Soome on täitnud Türgiga sõlmitud memorandumis endale võetud kohustused ja nad ootavad Türgi-poolset liitumistaotluse ratifitseerimist. See teema on muutunud Türgis sisepoliitiliseks küsimuseks, nii ootab Rootsi positiivseid sõnumeid pärast Türgi valimisi NATO Vilniuse tippkohtumise ajaks.

Kuigi välisminister mõistab koraani põletamise hukka, on sõnavabadus Rootsi põhiseaduslik õigus ja Rootsi ei tee järeleandmisi oma väärtuste ega õigusruumi arvelt. Samuti loodab Rootsi jätkuvalt liituda kaitsealliansiga koos naaberriigi Soomega.

"Me oleme teinud, mida me lubasime teha memorandumi raames, aga seda tuleb teha vastavuses Rootsi konstitutsiooni ja seadusandlusega. Ja me oleme kogu aeg avalikkuses väga selgelt öelnud, et me täidame memorandumi, aga me ei lähe sellest kaugemale. Me ei saa hakata näiteks inimesi välja saatma, muuseas ei nimetata memorandumis konkreetseid nimesid, see peab olema selge, me ei hakka inimesi välja andma Rootsist, kui see ei ole vastavuses meie konstitutsiooni ja seadustega ja õigusriigi aluspõhimõtetega," ütles Billström ERR-ile.