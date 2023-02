Stoltenberg vihjas, et Rootsi ja Soome võivad NATO-ga liituda ka eraldi

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles teisipäeval, et Rootsi ja Soome võimalikult kiire ühinemine alliansiga on kõige tähtsam küsimus. Stoltenbergi sõnul pole nende riikide samaaegne ratifitseerimine kõige tähtsam küsimus.

Rootsis toimusid hiljuti ulatuslikud Türgi vastu suunatud protestid, mis on pingestanud suhteid Rootsi ja Türgi vahel. Hiljuti teatas Türgi, et võib toetada Soome liitumist NATO-ga, vahendas Financial Times.

"Põhiküsimus pole selles, kas Soome ja Rootsi ratifitseeritakse koos. Peamine küsimus on see, et nad saaksid võimalikult kiiresti liikmeks. Ma olen kindel, et mõlemad riigid saavad liikmeks," ütles Stoltenberg.

Soome ja Rootsi ühinemist NATO-ga ei ole siiani ratifitseerinud veel Türgi ja Ungari. Türgi on seejuures viidanud vastuoludele peamiselt Rootsiga, mis Ankara hinnangul ei tee piisavalt Türgi-vaenulike jõudude ohjeldamiseks. Lääneriigid siiski soovivad, et Rootsi ja Soome astuksid koos NATO-sse.