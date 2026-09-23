Rootsi valimispettuse uurimisel veel kahtlusaluseid pole

Skandaali keskmesse sattunud vastvalitud Vasakpartei saadik Mohamed Abdukardir Ali ei alusta kohe tööd, teatas erakond teisipäeva õhtul.

"Ta ei kavatse tagasi astuda," ütles partei sekretär Maria Forsberg telekanalile TV4.

Ali võetud pausi iseloomustas erakond kui "mõtlemisaega". Termin tekitas imestust, kuna tegemist ei ole ametliku mõistega. Kolmapäevase seisuga ei olnud Ali veel Rootsi parlamendist puhkust taotlenud, teatas Rootsi rahvusringhääling SVT.

Ali on ise eitanud oma seotust väidetava valimispettusega ja teadlikkust sellest. Rootsi parlament koguneb uues koosseisus esimest korda esmaspäeval.

Erakonna teatel tulid valimispettuse kahtlustused ootamatult.

"Sain sellest teada meedia kaudu. Enne seda polnud ma mingit teavet saanud," ütles Forsberg TV4-le.

Kahtlustuse kohaselt jagati Dalarna maakonnas Borlänges hääletussedeleid, kuhu oli Vasakpartei kandidaat Ali juba märgitud. Kandidaadile ega kellelegi teisele ei ole kuriteos kahtlustust ega süüdistust esitatud.

Eelnevalt märgistatud hääletussedelid võivad Rootsis olla seaduslikud, kui märge on tehtud käsitsi, mitte masinaga, teatas uudisteagentuur TT

Dalarna väidetava valimispettuse uurimine peatati korra juba varem, kuid käivitati uuesti pärast uute andmete ilmnemist. Ametivõimud ei ole täpsemalt kommenteerinud, milles see uus teave seisis.

Raske valimispettuse tuvastamine võib viia kordusvalimiste korraldamiseni Dalarnas. Sellised otsused on Rootsis siiski haruldased ja praegusel juhul seda tehtud ei ole.