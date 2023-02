OPEC+ tahab jätkuvalt nafta tootmist koomale tõmmata

Naftakartelli OPEC+ energiaministrid teatasid kolmapäeval, et organisatsiooni liikmeteks olevad riigid jätkavad nafta tootmise kärpimist. Seda teha olukorras kus Hiina turu edasine toornafta nõudlus pole üdini selge. Samuti avaldavad mõju lääneriikide sanktsioonid Vene toornafta vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Leht toob esile, et senise suuna jätkamine võimaldab naftakartelli liikmetel hinnata kuidas Hiina nafta nõudlus edasi kulgeb. Hiina impordib kõikidest riikidest kõige enam naftat.

OPEC+ liikmed kinnitasid The Wall Street Journalile, et organisatsioon tahab oma nafta tootmise kollektiivses otsuses olla konservatiivne, kuniks turg signaliseerib suuremat nõudlust toornafta järele.

Naftakartell OPEC+ otsustas 2022. aasta detsembris, et hoiab paigas varasemat otsust, mille kohaselt kärbitakse nafta tootmisest kahe miljoni barreli võrra. Algne nafta tootmise otsuse kärbe tehti juba oktoobris. The Wall Street Journali hinnangul näitab see otsus, et naftakartell ja sellesse kuuluvad maailma suurimad nafta tootjad ei ole kindlad milline saab edaspidi olema toornafta hind maailmaturul.

Viimastel nädalatel on nafta hind olnud 80 dollari kandis barreli kohta. Ühelt poolt on ebakindlust tõstnud lääneriikide otsus kehtestada Vene naftale hinnalagi. Samas on nafta nõudlust vähendanud koroonajuhtumite suurem levi Hiinas, mistõttu on seal riigis majandustegevust aeglustunud.

Järgmine OPEC+ kohtumine on kavas 3. aprillil.