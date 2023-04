Venemaa nafta hinnalagi jääb tõenäoliselt muutmata

Esmaspäeval välisministri ameti Margus Tsahknale üle andnud Urmas Reinsalu sedastas oma alluvatele mõeldud lahkumiskirjas, et Venemaa nafta hinnalae muutmise läbirääkimised on piinlikult õhku jäänud. Kuigi G7 riigid lubasid, et hinnalagi vaadatakse märtsis üle.

Tõepoolest, märtsi keskel need läbirääkimised Euroopa Liidu ja G7 tasemel algasid, kuid tänaseks pole need jõudnud mingigi mõõdetava tulemuseni. Peamiseks põhjuseks on Ameerika Ühendriikide vastuseis, millest väljaanne Wall Street Journal kirjutas juba kuu tagasi. Toona külastas Washingtoni Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ning ajalehe andmetel kinnitas USA president Joe Biden talle seda ovaalkabinetis peetud vestlusel.

Sama kinnitas märtsi lõpus ka Euroopa Komisjoni kõneisik Daniel Ferrie. "Võin kinnitada meie poolt, et Komisjon on enda hinna ülevaatuse läbi viinud ja oleme selle osas liikmesriikidega kontaktis. Aga praegu ei ole enamust muutuseks. Ei ole ka enamust G7 riikide seas," sõnas Ferrie.

Mõnes mõttes on see kõik õppetund sellest, kuidas suured riigid võivad lihtsasti oma sõnu süüa. Esmalt pidi ülevaatus toimuma veebruari alguses, ent toona mängisid selle vastased juriidilisele sõnamängule. Seepärast nõudis Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga, et ülevaatus peab sel juhul tulema märtsi lõpus.

Seda lubas toona oma avalduses ka Ameerika Ühendriikide rahandusminister Janet Yellen. Ning kui märtsi keskpaik kätte jõudes, siis vaatas USA piltlikult öeldes mujale ning ei teinud kriitikat kuulama.

Seepärast ongi tõenäoline, et lähiajal jääb hinnalagi 60 dollari juurde barrelist. Selle toel langes näiteks märtsis Venemaa energiakandjate müügilt teenitav sissetulek 43 protsendi võrra aasta tagusega. Samas teenib Kreml nafta pealt endiselt vähemalt 130 miljonit eurot päevas.