Tartus seisab endine Postimehe maja tühjana

Endine Postimehe maja on kultuuriväärtuslik ja muinsuskaitse all. Nõukogude ajal ja ka aastakümneid pärast seda tegutses seal ajalehe toimetus.

Tartu linna muinsuskaitse peaspetsialisti Egle Tamme sõnul vajab kaitset maja tänavapoolne osa, mis on ehitatud 19. sajandi lõpus neorenesanss stiilis. See tuleb säilitada algsel kujul.

"Aga sellel majal on endisel hooviküljel teine osa, mis on ehitatud kahes järgus, 1960. aastatel ja 1990. aastatel. Omanik võib selle lammutada, siis saaks vana osa aknad ka hoovi poole ja ruumid muutuksid kvaliteetsemaks. Ta võib selle ka säilitada, sest konstruktsioonid on seal tugevad. Ja võib ümber ehitada, aga see ümberehitus peab toimuma enam-vähem samas mahus, nagu nad praegu on ehitatud," ütles Tamm.

Omanik võib lubada ka majal niisama seista, kui see seda ei kahjusta, ütles Tamm.

"Üldiselt seisavad majad tühjana siis, kui omanik ei osta seda endale kasutamiseks, vaid paigutab vaba raha ehk investeerib oma raha kinnisvarasse. Ja tegemist on kivimajaga, tal on katus peal, korralik toimiv vihmaveesüsteem, siis ega midagi selle majaga ei juhtu," märkis Tamm.

Mis majast edasi saab, pole teada, sest OÜ Kodukolde Kinnisvara juhatuse liige Urmas Jürgenson ERR-ile hoone kohta kommentaari anda ei soovinud.

Postimehe endine kirjastaja Mart Kadastik meenutab, et ajal, mil tema endises Postimehe majas töötas, vajas see pidevalt hooldavat kätt.

"Kord tilkus katus läbi ja kord ei läinud aknad kinni ja no see kõik oli ikkagi aegade poolt räsitud maja, aga sellest hoolimata ta siiski oli minu meelest päris mõnus ja mugav. Kui see maja nüüd lehetoimetuse jaoks oma rakenduse või funktsiooni ära lõpetas, siis polegi seal mitte mingit rakendust," lausus Kadastik.

Kadastiku sõnul sobis Postimehe toimetusele hästi Gildi tänava maja asukoht, sest sellest üle tee Tartu Ülikooli peahoones asus ajakirjanduse kateeder ja nii jooksid nii üliõpilased kui õppejõud ikka kahe maja vahet. Ajad on aga muutunud ja maja vajab uut otstarvet.

"Ma nüüd isegi teadlikult olen viimased aastat hoidunud sealt autoga mööda sõitmast, sest kurb on, see on täiesti ära unustatud maja. Oleks seal mingigi asi, mis inimestele head teeks. Mitte midagi seal ei toimu," tõdes Kadastik.