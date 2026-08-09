Tartus Rüütli tänaval valmiv elumaja tekitab baariomanikes muret

Mitu Tartu vanalinna baari on mures paari aasta pärast linna südamesse valmivate korterite ja uute elanike pärast. Eelkõige kardetakse öise müra tõttu tekkivaid konflikte. Tartu linna sõnul peavad vanalinnna mahtuma nii baarid kui ka uued elanikud.

1838. aastal Tartu vanalinna Gildi ja Rüütli tänava nurgale ehitatud hoone on täitnud nii kalevivabriku, tütarlaste kooli kui ka polikliiniku rolli. Nüüd on aga mitu aastat tühjana seisnud hoones lisaks büroopinnale valmimas 53 - peamiselt ühe- kuni kahetoalist -korterit. Läheduses asuvad baarid on uute võimalike naabrite tuleku pärast mures, kartes mürakaebuseid ja samasuguseid konflikte, nagu on Genialistide klubiga seoses Tartus juba poolteist aastat lahendatud.

"Rüütli tänav on Tartu südatänav. Siin toimub kõige tihedam ööelu. Kuna meil on nagunii müraprobleemid, seda on Tartu linna puhul väga palju räägitud, siis kuidas lahendada seda olukorda, kus lubatakse külaliskortereid südatänavale, kus on ööelu meka? Miks lubatakse külaliskortereid siia tänavale? See on eos teada, et siin hakkavad probleemid olema ja praegu on kogemus näidanud, et mina pean oma taskust kõik probleemid lahendama oma raha, närvide ja kõigega," lausus Kivi baari omanik Karin Kiplok.

Uute korterite läheduses asuvate mitmete baaride omaniku Jaan Toveri sõnul on mures ka nemad, kuna linn ei tegele ööeluprobleemide ennetamisega. Kui probleemid tekivad, peavad Rüütli tänava ettevõtjad nende lahendamisega ise tegelema. Arendaja sõnul on nemad oma plaane teinud asukohta arvestades.

"Siin on pigem väiksemad kodud, kus tõenäoliselt on nooremapoolsed inimesed, lasteta, keda võiks kaasnev häiring vähem häirida. Teine asi, et ehitustehniliselt me peame väga hästi kandma hoolt, et aknad saaksid väga hästi tehtud. Pluss, et ventilatsiooniavasid ei tuleks seina," sõnas Livida juhtivpartner Kaarel Kiidron.

Kuigi korterite ostuhuvilisi teavitatakse Rüütli tänava melust, on ka neid, kes on arvestanud küll tänaval oleva lärmi ja inimestega, kuid kõiki murekohti pole ette näinud.

"See vibratsioon, mis tuleb nädalavahetusel aknasse, on päris hull tegelikult ja see tuleb just muusikamürast. Ma teadsin, et seal on müra, aga ma ei arvanud, et see vibratsioon tuleb läbi maja seina. See on kõrvalmaja, kust see vibratsioon läbi tuleb. Ma teadsin, et siin on palju inimesi, inimesed mind ei häiri, aga seda muusikat võiks siin vähem olla," ütles elanik Rüütli tänavas Triin Varul.

Tartu abilinnapea Kertu Vuksi sõnul näeb linn ette, et vanalinna peavad mahtuma nii elamispinnad kui ka baarid ja kohvikud. Juhul, kui uutel vanalinna elanikel tekivad müraga probleemid, asutakse neid juhtumipõhiselt lahendama. Samal ajal on linna soov, et baarid oleksid elujõulised ka väljaspool vanalinna.

"Linna soov ja nägemus on ka see, et ka teistsugused asukohad, mitte ainult Rüütli tänaval, vaid ka kogukonnabaarid oleksid elujõulised," lausus Vuks, lisades, et kokkuvõttes baarid Rüütli tänavalt lahkuma ei pea ning ettevõtted valid endale ise kõige sobivama koha.