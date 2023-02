Maasikas: Ukraina rahuplaan ei koosne sammudest, mida saaks kohe ellu viia

Zelenski käis juba varem kondikavana esitletud, kuid nüüd konkreetseks kümne punktiga tegevuskavaks muudetud plaani välja sel nädalal Kiievis toimunud tippkohtumisel ning Euroopa Liidu esindus andis sellele oma nõusoleku, lausus Maasikas.

"See koosneb 10 punktist. See pole sammude loetelu, kuidas rahuni jõuda, vaid teemade loetelu, millega tuleb tegelda, et rahu saavutada. Seal on peale Vene vägede väljaviimise ja tegelike rahuläbirääkimiste teemad, nagu tuumajulgeolek ja toidujulgeolek, humanitaarküsimused, tulevased reparatsioonid, loomulikult sõjakurjategijate karistamine ja nii edasi," rääkis Maasikas.

Ta lisas, et tegu pole plaaniga, mida saaks hakata praegu, üks samm teise järel, ellu viima, vaid see on teemade ning probleemide, millega tuleb tegelda, loetelu. "Ja sellega on Euroopa Liit täiesti nõus. /.../ Euroopa Liit lubas toetust president Zelenski pakutud rahuplaanile," ütles Maasikas.

Rahuplaanis on kindlalt sees ka Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamine, kaasaarvatud Krimm, lisas ta.

Maasika sõnul anti euroliidu esinduse poolt Ukrainale tugevad sõnumid, et Ukraina tulevik on Euroopa Liidus ja Ukraina poolelt öeldi, et nende eesmärk on alustada liitumisläbirääkimisi juba selle aasta lõpus.

"Kõik kandidaatriigid tahavad Euroopa Liidult rohkem, kui Euroopa Liit on nõus konkreetsel ajahetkel andma, tahavad kiiret edasiliikumist liikmesuse suunas. See on täiesti normaalne. Ukraina juhtkond teab väga hästi, et neil ei ole palju aega. Praegu on Ukraina suunas väga palju sümpaatiat ja tähelepanu ja Ukraina juhtkond kasutab seda suurepäraselt ära. Enne eelmise aasta 24. veebruari ei olnud keegi Euroopa Liidus valmis alustama diskussiooni, et Ukrainale anda Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv, rääkimata siis kandidaatriigi staatusest," lausus Maasikas.

Tema sõnul on Ukraina teinud on väga kiiresti, nädalatega, teinud neid asju, milleks teistel kandidaatriikidel on läinud aasta.

"Ukraina töötab väga intensiivselt, et täita Euroopa Liidu seitse soovitust. Edusamme täitmisel Euroopa Liidu liidrid Kiievis ka tunnistasid. Mõned asjad on veel teha," ütles Maasikas.