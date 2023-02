Peipsi talvine öösööming meelitas kohale sajad inimesed

Lõkke kohal podisesid supipajad, auras samovaritee ning talvine värske õhk oli täis praetud sibula ja kala lõhna. Seda kõike valgustas taevas särav täiskuu. Just eriline atmosfäär meelitas sajad inimesed kohale teist korda toimunud Peipsi öösöömingule.

Toitu pakuti kella viiest õhtul üheni öösel. Alles tund pärast ürituse algust oli Kukekese Tare restoranil keetmisel juba teine ports seljankat.

Kokku osales söömingul 35 eriilmelise menüüga üheõhturestorani. Nii sai näiteks Iisakus süüa läätsesuppi või Setomaal haugi hämmatust.

Nii mõnedki kohvikud pakkudid lisaks toidule ka meelelahutust. Näiteks sai sõita jääkarussellil. Külastajad said lõbusõitu teha ka jääl saaniga või sõita karakatitsa ehk ilmasuurte ratastega jääsõidukiga.

Ka otse Peipsi järve jää peal leidus restoran. Ja vaatamata külmale jäisele tuulele, tuli sinna rahvast massidena.

"Tuul on ikka maru täna. Blokeerida (tuult) on keeruline, aga panime mõned pelgupaigad, kuhu külalised saavad peitu minna ja lõkete ümber on ju alati hea olla. Rahvast on metsikult, nii et parklagi on nii täis et autot polnud kuhugi panna. Varsti vist ligi tuhat on küll jõudnud siia. Ja kell on alles vähe.. Jah, ma ise ka imestan," ütles Mesi Tare kodumaja perenaine Herling Mesi.

"Oleme küsinud inimestelt, kust nad on tulnud. Nad on tulnud Tamsalust, nad on tulnud Viljandimaalt, Harjumaalt, Tartumaalt, Jõgevamaalt. See on hämmastav. Ja tõesti suured tänud, et ka talvisel ajal tullakse," lausus võrgustiku Peipsi Toit eestvedaja Triinu Akkermann.