Vene kodakondsusest Eesti oma kasuks loobunute arv kasvas hüppeliselt

Siseministeeriumi andmetel on Eesti kodakondsust taotlevate Vene kodanike arv kasvanud: kui 2021. aastal oli neid 291, siis mullu juba 726. Kuigi praegu on Vene saatkond avalduste vastuvõtu peatanud, siis lubaduse järgi taastavad nad teenuse peagi.

"Kodakondsuse vahetajaid on igas vanuses, tihtipeale pole nad just kõige vanemad inimesed, vaid keskealised ja nooremapoolsed," ütles siseministeeriumi kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonna nõunik Siiri Leskov Terevisioonis.

Kui varem on saanud Vene kodakondsusest probleemideta loobuda Vene saatkonnas Tallinnas, siis saatkonnatöötajate arvu vähendamise tõttu on töö kodakondsuste menetlemisega seal ajutiselt peatunud. "Eesti kodakondsuse saamiseks on tarvis loobuda kõigepealt Vene kodakondsusest. Varem üldjuhul pidi pöörduma Vene saatkonna poole ja esitama sinna Vene kodakondsusest vabastuse taotluse. Paar nädalat tagasi Vene saatkond teatas, et nad on lõpetanud Vene kodanike taotluste vastuvõtu, aga nad ütlesid ka, et kui nad oma töö on ümber korraldanud, siis tõenäoliselt see taastatakse," rääkis Leskov.

"Need inimesed, kes on varem vabastamise taotluse esitanud, saavad vabastusi ka jätkuvalt kätte. Neid tõendeid saab politsei- ja piirivalveamet igaväevaselt, nendel ei ole kindlasti probleemi praegu," sõnas Leskov.

"Praktikas näeme, et [Venemaale peavad tagasi minema] inimesed, kellele on olnud riigiga hiljutine side - ta on seal kas elanud või töötanud, jäänud on mõned toimingud tegemata, aga ka sellisel juhul on nad harilikult posti teel saanud vajalikud dokumendid kätte," lausus Leskov. "Sellist probleemi pole olnud, et kõiki saadetakse Venemaale tagasi," lisas ta.

Saatkonna kaudu saab uuendada ka aegunud dokumente, näiteks passe. "Igal riigil on kohustus oma kodanikke dokumenteerida. Nagu Eesti saatkonnad väljastavad välisriikides Eesti passe, siis teeb seda ka Venemaa saatkond. Kuid ka aegunud pass ei takista Eestis elamist. Eesti elamisloa alusel elavatel inimestel on elamisloa kaardid. Passi puudumine on takistuseks, kui inimene on reisil, aga meie ei hakka aegunud passi tõttu elamisluba kehtetuks tunnistama ja kedagi riigist välja saatma," sõnas Leskov.