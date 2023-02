Signe Ratsost sai ajutiselt teine eestlane EL-i ametnike kõrgeimal astmel

Eestis on hästi teada, et Euroopa Liidu kõige kõrgemal võimalikul ametniku positsioonil – Euroopa Komisjoni peadirektoraadi (DG) peadirektorina – töötab transpordi valdkonnas Henrik Hololei. Viimased pool aastat on aga samaväärsel kohal tegutsenud ka Signe Ratso, kes juhib kuni veebruari keskpaigani Euroopa Komisjoni Teaduse ja innovatsiooni peadirektoraati (DG RTD).