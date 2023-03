Politico: lennunduse fännile Hololeile sai saatuslikuks lendamine

Euroopa Komisjoni kõrgeima transpordiametniku kohalt tasuta lennupiletite skandaali tõttu lahkunud Henrik Hololei kirg on lennundus ning kaudselt sai see talle ka saatuslikuks, kirjutas väljaanne Politico neljapäeval.

Politico avalikustas 28. veebruaril, et Hololei oli kasutanud Katari väljamakstud lennukipileteid ajal, kui tema alluvad rääkisid läbi riigi lennufirma lubamise üle Euroopa turule.

Hololei teatas sel kolmapäeval, et lahkub seniselt ametikohalt, kuna soovib oma peadirektoraadile tagada töörahu. Tema uueks töökohaks saab nõuniku positsioon Euroopa Komisjoni rahvusvahelise partnerluse voliniku Jutta Urpilaineni alluvuses tegutsevas ametkonnas. Euroopa Liidu ametnike palgaastmestiku kõrgeimal tasemel töötanud Hololei säilitab senise palgataseme, kuid kaotab suure ametkonna juhi koha, teatas Politico.

Väljaanne kirjutas, et Hololei nõunike ja temaga töösuhetes olnud firmajuhtide sõnul oli lennundus tema kirg ning seetõttu pälvis ta ka sektori vastuarmastuse. "Aga lõpuks oli see lendamine, mis ka tema karjääri selle valdkonna juhina lõpetas," tõi Politico esile olukorra iroonia.

Pani Euroopa Komisjoni ebamugavasse olukorda

Politico tõdes, et Hololei lennud Katari kulul sattusid samasse aega, kui Euroopa Parlamenti räsib skandaal, mille keskmes on saadikud, kes väidetavalt on saanud Katarilt altkäemaksu. Ehkki Hololei suhtes selliseid kahtlusi ei ole, toimus osa tema lende ajal, kui temale alluvad ametnikud pidasid Katari lennufirmaga Quatar Airways läbirääkimisi selle lubamiseks Euroopa Liidu turule. Selline seos osutus ilmselt komisjoni jaoks liiga kahjulikuks, märkis leht ning tõi ka välja ühe anonüümse ametniku sõnad.

"Selle pärast ta lahkubki. See oli väga vale aeg (Katari skandaali tõttu – Politico), tema lennud pälvisid palju tähelepanu," rääkis Hololeiga koos töötanud ametnik.

Politico märkis, et Hololei lahkumine peadirektori ametikohalt nii vähe enne tema teise ametiaja lõppu oli ebatavaline.

Lennundussektor armastas Hololeid

Politico kirjeldas, kuidas kolmapäeval Brüsselis toimunud lennundusteemalisel üritusel võeti vastu teade Hololei lahkumisest. "Kõik ruumis olid vapustatud," ütles üks kohalviibinu.

Väljaande kirjelduste kohaselt oli Hololei Brüsseli euromullis väga nähtav – osales väga sageli vastuvõttudel ja õhtustel üritustel.

Saades 2015. aastal transpordi peadirektoraadi juhiks, olid tema vastutusvaldkonnas ka maantee- ja raudteetranspordi ning laevanduse sujuva toimimise tagamine, aga lennundus oli tema jaoks alati neist valdkondadest eespool.

"Henrik oli meie jaoks hea, ta oli meie sõber," ütles üks lennundusametnik Politicole.

Väljaanne märkis, et isegi Euroopa Liidu lennunduspoliitka karmimad kriitikud suhtusid Hololeisse isiklikult hästi.

Näiteks tunnustas Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary, kes muidu oli kritiseerinud Euroopa Liitu, et see ei lubanud valitsustel raskustesse sattunud lennufirmasid aidata, Hololeid tema tegevuse eest 2021. aastal. Siis oli Valgevene sundinud maanduma sealt üle lennanud Ryanairi lennuki, mille pardal oli opositsioonitegelane. "Ausalt öeldes, oli komisjon – peamiselt Hololei – suurepärane," ütles O'Leary Politicole.

Hololei on Brüsseli mõjukaim eestlane

Politico meenutas ka seda, et Hololei oli kunagi Euroopa Komisjoni tollase voliniku Siim Kallase kabinetiülem, enne kui temast sai väga oluline tegija komisjoni aparaadis ning keda paljud peavad mõjukaimaks eestlaseks Brüsselis.

Paljud on ka arvanud, et ta oleks valmis saama järgmiseks eestlasest Euroopa Komisjoni volinikuks pärast järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimisi, misjärel vahetub ka komisjoni koosseis.

See oleks krooniks tema ligi 30-aastasele eurokarjäärile, tõdes Politico.

Väljaanne mainib ka, et Hololei karjäär sai kiire tõusu tormilistel aegadel, kui Euroopa Komisjoni toonase presidendi Jean-Claude Junckeri kabinetiülem oli Martin Selmayr, keda omal ajal peeti kõige mõjukamaks Euroopa Liidu ametnikuks ja niiditõmbajaks.

Politico märkis ka, et Hololei on oma karjääri arenedes saanud nii sõpru kui ka vaenlasi. Praegu maandumine Urpilaineni lähikonda sai aga ilmselt võimalikuks tänu tema headele suhetele soomlastest euroametnikega.

Hoidis Vene-teemasid üleval

Politico tõi ka esile, et ametnikuna, kes on pärit Vene piiri äärsest Eestist, säilitas Hololei tundlikkuse Venemaa autoritaarse poliitika suhtes. Venemaa tegevus häiris korduvalt Euroopa Liidu laevandus- ja lennunduspoliitikat juba ka enne suure sõja algust Ukrainas.

"Venemaa rikkus kõik ära," olevat Hololei öelnud kunagi kitsamas ringis ajakirjanikele, kus oli ka Politico esindaja.

Väljaanne märkis, et enne transpordijuhiks saamist töötas Hololei Euroopa Komisjoni asepeasekretärina, kus tema vastutusvaldkond olid Venemaa sanktsioonid, mis kehtestati Moskvale pärast 2014. aastal toimunud Krimmi annekteerimist.

Rail Baltic

Viimasel ajal olevat Hololei keskendumine lennundusele toonud aga kaasa nurina, et ta ei pööra piisavalt aega ega seadusandlikku energiat seaduste parandamiseks, mis edendaks rongiliiklust kui lennundusega võrreldes märksa kliimasõbralikumat transpordiviisi.

Politico tõdes ka, et kuigi transpordivaldkond ei ole Brüsselis kõige prestiižsem valdkond, on see Eesti jaoks, mis ehitab koos Läti ja Leeduga EL-i raha toel Rail Balticu raudteeühendust, võtmetähtsusega.

See sidus kokku Hololei kolm suurt huvi – Eesti, transpordi ja Venemaa mõju tõrjumise, märkis üks anonüümsust palunud ametnik Politicole.

Siiski on Rail Balticu projekt jäänud graafikust maha, see on läbi põletanud mitu selle tegevjuhti ning selles on mõned süüdistanud ka Hololeid, märkis Politico, kuid tõi samas välja ka vastuhääli. "See ei ole läbikukkumine. Ta on sinna rohkelt aega ja jõudu panustanud, et projekti töös hoida," ütles üks ametnik.

Politico märkis ka, et siseringis on mõned kolleegid kritiseerinud seda, kuidas Hololei on käsitlenud tema ametkonnas 2015. aastal toimunud vägistamisjuhtumit, mille eest on tänaseks süüdi mõistetud eestlasest euroametnik Margus Rahuoja. Hololei toetajad aga viitavad samas Euroopa Komisjoni sisemistele reeglitele, mis piirasid selles juhtumis ka tema tegevusvabadust.

See ei ole lõpp

Poltico märgib oma artikli lõpetuseks, et kui Hololei lahkub transpordi peadirektoraadist (DG MOVE) ning asub tööle rahvusvahelise partnerluse peadirektoraati (INTPA), siis see tähendab, et ta ei lahku areenilt.

"INTPA on tegelikult palju prestiižsem kui DG MOVE," ütles üks ametnik.

Ja kui Hololei hakkab tegelema Euroopa Liidu rahvusvahelise partnerluse plaanidega, võib ta peagi avastada, et tal on vaja uuesti reisida, märkis Politico.