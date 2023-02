Mediazona: vangid ei taha enam innukalt Wagneriga liituda

Vene vangide huvi liituda Wagneri palgasõdurite grupeeringuga on vähenenud, kuna vangideni on jõudnud teated Wagneri suurtest kaotustest Bahmuti lahingutes.

Vene opositsiooniline meediaväljaanne Mediazona teatas, et Vene vangide huvi liituda Wagneri palgasõdurite grupeeringuga on tugevalt vähenenud. Suvel agiteeris Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin isiklikult mitmetes Vene vanglates vange liituma Wagneriga, mistõttu jõudsid tuhanded vangsõdurid Ukraina rindele. Kuna aga vangideni on jõudnut teated suurtest Wagneri kaotustest, siis on vangide huvi liituda Wagneriga märgatavalt langenud.

Mediazona juhtis tähelepanu, et Prigožinile kuuluvad meediaväljaanded asusid korraldama turunduskampaaniat, mille käigus kajastatakse neid vangsõdureid, kes on Ukrainas ellu jäänud ning koju jõudnud. Väljaande teatel alustasid Wagneri värbajad viimast suurt värbamiskampaaniat vanglates 2022. aasta lõpus. Erinevalt varasemast on huvilisi vähem ning Prigožin ei käi enam isiklikult vanglates Wagnerit turundamas.

Üks Uurali mägedes vangikoloonias olev mees kinnitas Mediazonale, et temaga võttis ühendust üks Wagneriga ühinenud vang, kes võitles Bahmuti lähistel. Wagnerisse läinud vangi sõnul on nendest, kes algselt Ukrainasse läksid, elus vaid viiendik.

Prigožini asutatud palgasõdurite grupeering Wagner alustas vangide värbamist Vene vanglates 2022. aasta juulis. Prigožin lubas vangidele peale kuut kuud teenistust raha ning vabadust. Samas hoiatas varem ise vangis istunud mees, et desertöörid, marodöörid, alkoholi ja narkootikumide kasutajad lastakse maha.

Wagneri palgasõdurid on mänginud Bahmuti lahingutes olulist rolli alates 2022. aasta suvest. Palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas jaanuari alguses, et Wagneri üksused vallutasid Bahmutist põhja pool asuva Soledari linna. Samasuguse teate tegi hiljem eraldiseisvalt Vene kaitseministeerium, kes Wagnerit algselt ei maininud. Hiljem kaitseministeerium möönnis, et rünnakus osalesid ka Wagneri üksused. Mediazona juhtis tähelepanu, et tegemist oli tollal esimese ametliku korraga kui Wagneri palgasõdureid oldi sedasi esile toodud.

Wagneri grupeeringud võitlevate vangide arv pole üdini selge, kuid Mediazona juhtis tähelepanu, et vahemikus 2022. aasta september kuni oktoober vähenes Vene vanglates vangide arv 23 000 inimese võrra. Jaanuaris avaldatud andmete kohaselt ei vähenenud vangide arv enam nii kiiresti, mis viitab samuti värbamise aeglustumiseni.