Pühajärvel valmis Eesti pikim jäärada

Talv on toonud endaga võimaluse avastada radu, mis on muidu ligipääsmatud. Pühajärv ongi tänu soodsatele ilmaoludele nüüd kõigile vabalt kasutada pakkudes võimalust näha ümbruskonda hoopis teise nurga alt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siit avalduvad vaated siis kaunile maastikule, tipukõrgused siin ja lõkkekohad paistavad ja järvesaared ka. Tegelikult on avastamist üle kogu järve," ütles jääraja rajaja Imre Arro.

Pühajärvel on kokku ka neli saart ja kui muidu sinna ei pääse, siis jäärada läheb kõikidest nendest saartest mööda, mis on ka suurepärane võimalus neid saari lähemalt uudistada.

Ja uudistajaid Pühajärvele jagub. Sõbrannad Moonika ja Piia otsustasid viimasel hetkel ümber järve matka asendada matkaga järve peal.

"Mõtlesime, et teeme siin järve peal ringid. Muidu alguses esimene plaan oli ümber järve, aga siis vaatasime, et rajad on sees, teeme järve peal," ütles Moonika Ülper.



Jäärada on sisse lükatud nii, et igaüks saab valida endale sobiva marsruudi, kas kümme, viis või kaks ja pool kilomeetrit.



"Jäärada on väga hea alternatiiv neile, kes ei taha mägedes suusatada. Kõige enamlevinud liikumisviis on siin ikka tõukekelgutamine. Kõik saavad selle tegevusega hakkama," ütles Imre Arro.

Selgub, et vastloodud jäärajast tunnevad rõõmu ka kohalikud elanikud.



Jäärada sobib hästi sõitmiseks ka matkauiskudega. Suusasõprade jaoks tehakse järvejääle aga lausa eraldi rada.