Pärnus ehitati endine maavalitsuse hoone ümber riigimajaks

Ümberehituse projekteerimisega alustati juba 2018. aastal, ehitamine aga võttis kaua aega nii koroonapandeemia kui ka ehitusfirma pankrotistumise tõttu.

Ehitustööd läksid maksma kolm miljonit eurot. Kui riigil tulnuks renoveerida ruumid, kus riigimaja üürnikud varem asusid, oleks see läinud palju kallimaks.

Riigimajas on säilinud maavalitsuse aegsed saalid, suur saal küll oluliselt väiksemana. Riigiettevõtete töötajatele on loodud head tingimused kui neil on vaja Pärnus olla ja tööd teha.

"Asutused olid eelnevalt neljas asukohas, kes siia kolisid. Ja kuna nad kokku kolisid, siis riik sai vabaneda tervelt tuhandest ruutmeetrist pinnast, praegu see maja on 1700 ruutu, ehk üle poole pinna riik säästis," rääkis Riigi Kinnisvara projektidirektor Kärt Vabrit. "Kui me räägime pinnaefektiivsusest, siis eelnevalt need asutused kasutasid ligi 20 ruutmeetrit ühe töötaja kohta. Siin on see 15 ruutu töötaja kohta."