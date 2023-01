Telefoni teel annetanud peavad tulumaksu tagasisaamiseks rohkem vaeva nägema

"Selleks, et helistamise või sõnumi teel tehtud annetuste andmed inimeste tuludeklaratsioonile eeltäidetud kujul jõuaks, tuleb annetajal teavitada enne 31. jaanuarit annetuse saanud tulumaksusoodustusega nimekirjas olevat ühingut enda isikuandmete ja annetatud summaga," ütles maksu- ja tolliameti (EMTA) füüsilise isiku teenuse teenusejuht Annika Oja.

Maksusoodustusega mittetulundusühingule (MTÜ) tuleb edastada oma ees- ja perekonnanimi ning isikukood koos annetatud summaga ja tõendada seda telefoniteenuse arvega, kus annetus kajastub.

Kui inimene siiski ei saada oma andmeid MTÜ-le, saab ta info annetuste kohta ise oma tuludeklaratsioonile kanda, lisas Oja. "Kui inimene asub täitma oma tuludeklaratsiooni ja ilmneb erinevus, säilib inimesel siiski võimalus ise andmed tuludeklaratsioonile lisada või muuta. Telefoni teel tehtud annetuse tõendamiseks tuleb ka siis valmis olla oma telefoniarve esitamiseks, millelt kajastub spetsiaalsele annetusnumbrile helistamine või sõnumi saatmine," märkis ta.

Telekomid: andmete edastamine tehniliselt keeruline

Telekommunikatsioonifirmad selgitasid ERR-ile, et telefoniga annetanute andmete automaatne edastamine EMTA-le on tehniliselt keeruline ning seal võib tekkida küsimusi andmekaitsega.

"Olukorda, kus inimeste poolt telefoni teel tehtud annetuste info jõuaks automatiseeritud kujul maksu- ja tolliametini, on üsna keeruline tehniliselt lahendada. Esmalt peaks andma klient selleks, et telekomiettevõte saaks vastavad andmed edastada annetuse saanud MTÜ-le või EMTA-le, vastava nõusoleku. Nõusolekute andmise lahendus eeldaks aga mahukat IT arendust koostöös EMTA ning erinevate MTÜ-dega," ütles Telia pressiesindaja Raigo Neudorf.

Veelgi keerulisemaks muudab aga teema see, et operaatoril ei pruugi olla alati infot selle kohta, milline isik annetuse tegi, kuna mobiilinumbrite puhul on tihtipeale numbri omanik ja tegelik kasutaja erinevad isikud, lisas Neudorf.

Sama tõdes ka Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann: "Telefoninumbritelt tehtud annetuste isikustamine pole kahjuks nii lihtne, kui see alguses tundub. Kui pangakonto on seotud ühe konkreetse inimesega, siis telefoninumbriga see alati nii ei ole. Paljud numbrid on perepakettides või hoopis ettevõtte nimel ja kui näiteks neljaliikmelises peres on isa, vanaema, lapse ja ema numbrid kõik ema nime all, siis on ametlikuks numbrite omanikuks näiteks pereema. Kui annetuse tegi just vanaema või isa, kes on numbri kasutajad, tahaksid nemad seda oma maksudeklaratsioonis näha. Telefoninumbrite puhul on kõik numbrid aga automaatselt seotud vaid ametliku omanikuga."

Ka tema rõhutas, et selliste andmete automaatse edastamise lahendus eeldab IT-arendusi kõikide telekomioperaatorite ning ka maksu- ja tolliameti osalusel.

Tele2 jurist Anna Pauliina Aavik tõi välja ka andmekaitse aspekti: "Nagu MTA enda pressiteates välja toob, siis on annetuste deklareerimiseks vaja neile edastada annetaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Antud andmete näol on tegu isikuandmetega ning nende andmete edastamiseks kolmandatele osapooletele (nt MTA-le) on vaja õiguslikku alust. Õiguslik alus võib olla näiteks seadusest tulenev kohustus, lepingu täitmiseks või annetaja nõusolek. Ükski nendest (ega ülejäänud kolmest õiguslikust alusest) antud olukorras kohaldatav ei ole, mis tähendab, et Tele2-l puudub ka õigus eelnimetatud andmeid edastada."

Kokkuvõttes tõdeb Telia pressiesindaja Neudorf, et eeltoodud raskuste tõttu ei ole telefoniannatejate andmete edastamise automatiseerimine seni aktuaalne olnud, kuna tegu oleks väga keerulise ning ressursimahuka lahendusega.

EMTA: Ukrainale tehtud annetused löövad rekordi

EMTA füüsilise isiku teenuse teenusejuhi Oja sõnul on teada, et möödunud aastal on tehtud rekordiliselt annetusi Ukraina suunal ja seda just telefoni teel.

Ukraina toetuseks annetanud Eesti inimestel on võimalik oma maksustatavast tulust maha arvata MTÜ-le Eesti Pagulasabi, MTÜ-le Mondo, Ukraina Kultuurikeskusele, Riigikaitse Edendamise Sihtasutusele, Eesti Punasele Ristile, Päästeliidule, Rotary Klubile Tallinn Vanalinn tehtud annetusi. Lisaks saab maha arvata neid annetusi, mis on tehtud alates 1. oktoobrist 2022. aastal MTÜ-le Slava Ukraini.

Kokku on tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas aastavahetuse sisuga 2627 organisatsiooni.

2022. aasta tulude deklareerimine algab 15. veebruaril.