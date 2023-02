Tulu deklareerimisel tuleb täita ka pensioni investeerimiskonto andmed

Elektroonilisel teel tuludeklaratsiooni esitanutele hakatakse rohkem tasutud maksu tagastama 28. veebruarist.

Uus teema on sel aastal tulude deklareerimisel maksu- ja tolliameti füüsiliste isikute teenuse juhi Annika Oja sõnul pensioni investeerimiskonto, mille kaudu saab inimene ise oma teise pensionisamba raha investeerida. See tuleb deklareerida ning selleks on tuludeklaratsiooni vormi peal ka konkreetne lahter.

Seoses Ukraina sõjaga suurenes möödunud aastal oluliselt annetuste tegemine, mida on võimalik maksustatavast tulust maha arvata.

"Eelmisel aastal paljud inimesed tegid Ukraina heaks annetusi. Enamik annetusi on tuludeklaratsioonidel eeltäidetud. Kui annetus eeltäidetud andmetes ei kajastu, siis tuleks üle vaadata oma telekommunikatsioonifirma arve, et mis kuus annetus tehtud. Siis on võimalik kindlaks teha, kellele see tehtud. Siis saab kanda ise deklaratsioonile ja saab maksusoodustusena arvesse võtta," rääkis Oja.