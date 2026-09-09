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Eelarvenõukogu soovitab rakendada taas siseriiklikke eelarvereegleid

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Eesti riigi rahandust jälgiv eelarvenõukogu leiab, et kuigi majandus kasvab, ei ole riigirahanduse keeruline väljavaade leevenenud. Eelarve puudujäägi vähendamiseks soovitab eelarvenõukogu asuda juba järgmisest aastast taas lähtuma kodumaiste eelarvereeglite nõuetest, mis vahepeal peatati.

"Selleks et võlakasv pidama saada ca 35 protsendi juures skp-st, tuleks igal järgneval aastal vähendada eelarvedefitsiiti 0,5 protsendipunkti aastas. Kui see aasta planeeriti eelarvedefitsiiti 4,5 protsenti, siis järgmine aasta võiks ta olla neli, siis 3,5, siis kolm jne. See eeldab keerulisi poliitilisi otsuseid, aga see on ainus viis, kuidas saada võlakasv pidama ja see on meie kõige tähtsam riigi rahanduslik eesmärk," ütles eelarvenõukogu aseesimees Viljar Arakas.

Eelarvenõukogu esimees Peter Lõhmus ütles, et lootus, et kiire majanduskasv eelarvepuudujääki vähendaks, ei ole põhjendatud. "Eesti majandus opereerib praegu oma potentsiaali piiril ja sealt ülespoole kiiremat kasvu oodata on ilma suuremate investeeringute ja muutusteta väga raske. Ja eriti raske on see lähiajal," ütles Lõhmus.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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