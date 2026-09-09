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Pärnu ja Märjamaa vahel käib ehitus täies mahus

Eesti
Tee-ehitus Via Baltical.
Tee-ehitus Via Baltical. Autor/allikas: ERR
Eesti

Via Baltical Pärnu ja Märjamaa vahel käib täies mahus tee neljarajaliseks ehitamine. Kui kevadel käis ehitus 25 kilomeetril, siis nüüd juba kogu 45 kilomeetril, mis lähiaastatel Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel neljarajaliseks on lubatud ehitada.

Ehitustööd püsivad graafikus ja suurem osa töödest peaks valmis saama 2027. aasta sügiseks.

Tallinna ja Pärnu vahel liiklemiseks tuleb transpordiameti lääne regiooni juhi Hannes Vaidla sõnul arvestada kuni pooletunnise lisaajaga.

"Kohati on liiklus suunatud juba valmis kaks pluss kaks lõikudele. Tööde järg on lepinguid arvestades erineval tasemel, käivad erinevad rajatiste tööd igal pool. On tore näha, et ehitatakse ristteid, ehitatakse ökodukte, ristmikke, kogu pikk projekt on töös. Siin on suur palve liiklejatele, et sügisperiood on tulemas. Kindlasti toimub veel enne talvist perioodi liikluskorralduste muudatusi," rääkis Vaidla.

"Laias laastus on ehitusprotsess graafikus, on olnud mõningaid tarneraskusi rajatiste detailide tarnimisel. Lõplikult saavad need objektid valmis 2028. aastal, aga me loodame enamus objekte saada kaks pluss kaks liikluse alla juba 2027. aasta lõpus," lausus Vaidla.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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