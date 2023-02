Eriali asutajaliige nõuab andmete eemaldamist Õhtulehe artiklist

Dyagelevi esitas hagi AS-i Õhtuleht Kirjastus, Priit Pärnapuu, Dannar Leitmaa, Martin Šmutovi vastu isiklike õiguste rikkumist tekitava tegevuse lõpetamise ning kahju hüvitamise nõudes.

Maakohtust öeldi ERR-ile, et Dyagelev palus kohustada Õhtulehte lõpetama ühes artiklis tema ees- ja perekonnanime ning varasema karistatuse andmete avaldamise. Lisaks palus ta kohustada kostjaid kustutama vaidlusalused andmed artiklist.

Dyagelevi hinnangul ei ole andmete avaldamine põhjendatud, sest need ei anna artiklile mingit lisaväärtust, ning ta leidis, et andmete avaldamisega rikuti tema isiklikku õigust ehk sekkuti eraellu ja sellepärast palus ta välja mõista ajalehelt Õhtuleht mittevaralise kahju hüvitis.

Esmaspäeval toimub Harju maakohtus põhiistung, kus asi arutatakse lõpuni. Pooled ei ole kohustatud isiklikult istungile ilmuma ning kohtule teadaolevalt istungile tulevad poolte lepingulised esindajad.

Erial avaldas mullu detsembris telereklaami, kus kutsus oma endisi hoiustajaid üles mitte kuulama negatiivset infot ja lubas meedias ühistu laimajad kohtusse anda.

"Meedias jätkub Eriali diskrediteerimisele suunatud laimuvoog. See informatsioon on ebaprofessionaalne ja kontrollimata ja meie peame sellist tegevust pahatahtlikuks, eesmärgiga tekitada Eriali vastu negatiivset suhtumist ühiskonnas. Igale valeväitele hakkab Erial vastama kohtuliku hagiga, et liikmete huve kaitsta. Täname igat Eriali liiget, kes ei tulnud ülalmainitud provokatsioonidega kaasa, usalduse eest," teatas hoiu-laenuühistu telereklaamis.

Hoiu-laenuühistu Erial alustas tegevust 2018. aastal ja kaasas 9–12-protsendist intressi lubades teise tegevusaasta lõpuks 17,2 miljonit eurot hoiuseid. Erial sattus raskustesse, kui selle asutajatele esitati kahtlustus mitmes kriminaalasjas ning 2020. aasta 4. detsembril peatas hoiu-laenuühistu väljamaksed.

2021. aasta mais esitas riigiprokuratuur seitsmele inimesele ja kahele ettevõttele süüdistuse omastamises ja investeerimiskelmuses, teiste seas said süüdistuse ka hoiu-laenuühistu juhatusse kuulunud Daniela Dalberg-Dyageleva ja ühistu asutaja Ilya Dyagalev.

Saneerimiskava järgi on Erialil kohustusi enam kui 16 miljoni euro eest. Detsembris tegi hoiu-laenuühistu saneerimiskavaga ette nähtud väljamaksed kõigile esimesse gruppi kuuluvatele osanikele, järgmised väljamaksed teeb Erial 2023. aasta juunis.