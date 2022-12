Erial ähvardab telereklaamis laimu eest kohtuga

Detsembris tegi hoiu-laenuühistu saneerimiskavaga ette nähtud väljamaksed kõigile esimesse gruppi kuuluvatele osanikele, järgmised väljamaksed teeb Erial 2023. aasta juunis.

Eriali saneerimisnõustaja Ly Müürsoo sõnul maksti tänavu esimese grupi osanikele välja 10 protsenti ja seda kahes osas ehk viis protsenti juunis ja viis protsenti detsembris. Veel on tasumata võlausaldajate pärijatele edastatavad maksed, mis eeldavad andmete korrigeerimist.

Väljamakseid rahastab Erial enda kinnitusel läbi kinnisvaraettevõtte tegevuse, milleks hoiustajatelt raha kaasas. Eriali teatel laenati hoiustajate rahast 80 protsenti edasi kinnisvara arendamiseks, mis pidi hoiustajatele kõrge intressiga sisse võetud raha tagasi tooma.

Erial Kinnisvara kutsus ka detsembris eetris olnud telereklaamis tutvuma inimesi oma kinnisvaraarendusi tutvustava kodulehega.

Müürsoo sõnul oli ettevõte tasunud reklaami eest enne saneerimismenetluse algust ning seetõttu kasutati ka reklaamipind ära.

Veel jõululaupäeval eetris olnud reklaamklipis kutsus ühistu hoiustajaid üles mitte kuulama ühistu kohta avaldatud negatiivset infot ja avaldas, et on teinud väljamakseid saneerimiskava järgides.

"Meedias jätkub Eriali diskrediteerimisele suunatud laimuvoog. See informatsioon on ebaprofessionaalne ja kontrollimata ja meie peame sellist tegevust pahatahtlikuks, eesmärgiga tekitada Eriali vastu negatiivset suhtumist ühiskonnas. Igale valeväitele hakkab Erial vastama kohtuliku hagiga, et liikmete huve kaitsta. Täname igat Eriali liiget, kes ei tulnud ülalmainitud provokatsioonidega kaasa, usalduse eest," teatas hoiu-laenuühistu telereklaamis.

Saneerimiskava järgi on Erialil kohustusi enam kui 16 miljoni euro eest.

Hoiu-laenuühistu Erial alustas tegevust 2018. aastal ja kaasas 9-12-protsendilist intressi lubades teise tegevusaasta lõpuks 17,2 miljonit eurot hoiuseid. Erial sattus raskustesse, kui selle asutajatele esitati kahtlustus mitmes kriminaalasjas ning 2020. aasta 4. detsembril peatas hoiu-laenuühistu väljamaksed.

Mullu mais esitas riigiprokuratuur seitsmele inimesele ja kahele ettevõttele süüdistuse omastamises ja investeerimiskelmuses, teiste seas said süüdistuse ka hoiu-laenuühistu juhatusse kuulunud Daniela Dalberg-Dyageleva ja ühistu asutaja Ilya Dyagalev.