Venemaa vähendas nafta hinna lae tõttu nafta tootmist

Venemaa teatas, et plaanib nafta tootmise mahtu 500 000 barreli võrra kärpida alates märtsist. Selle uudise peale tõusis Brent toornafta hind Londoni naftabörsil 2,6 protsenti 86 dollarini naftabarreli kohta, teatas Bloomberg.

500 000 barrelit on ligikaudu viis protsenti Venemaa jaanuarikuisest nafta tootmise mahust. Venemaa on ka varem vihjanud, et võib enda nafta tootmise mahtu vähendada vastusammuna nafta hinna lae kehtestamisele. Bloomberg tõi esile, et enamus analüütikuid eeldas Vene nafta tootmise vähenemist hinnalae tõttu juba varem ning Moskva võib üritada näidata seda kohustuslikku kärbet vabatahtliku sammuna.

Bloombergi sõnul on tegu esimese suurema märgiga mõjust Venemaa naftatootmisele alates sestsaadik kui riigile kehtestati peale Ukraina täieulatuslikku kallaletungi ulatuslikud sanktsioonid.

Venemaa asepeaministri Aleksander Novaki teatel on Venemaa nafta tootmise kärbe vabatahtlik ning see on vastusamm lääneriikide kehtestatud Vene nafta hinna laele.

Nafta hinna tõusule on aidanud kaasa ka Saudi Araabia hinnang, et Hiina nafta nõudlus taastub. Seetõttu tõstsid saudid enda nafta hinda. Samal ajal on Türgis, Norras ja Kasahstanis olnud tõrked nafta maailmaturule toimetamisega.

Naftakartell OPEC+, kuhu kuulub ka Venemaa, otsustas 2022. aasta lõpus kärpida nafta tootmise mahtu kahe miljoni barreli võrra.