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Nafta hind langes pärast teateid USA ja Iraani kokkuleppest

Välismaa
USA dollarid.
USA dollarid. Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

Nafta hind langes esmaspäeval märtsikuust saadik madalaimale tasemele, kuna USA president Donald Trump ja Iraani asevälisminister teatasid esialgsest kokkuleppest sõja lõpetamiseks ja laevaliikluse taastamiseks Hormuzi väinas.

Brenti toornafta futuuride hind langes hommikul 4,08 dollari ehk 4,7 protsendi võrra 83,25 dollarile barreli kohta. USA West Texas Intermediate'i (WTI) hind langes 4,35 dollarit ehk 5,1 protsenti 80,53 dollarile.

Mõlema naftatüübi hinnad langesid esmaspäeval madalaimale tasemele alates 10. märtsist, olles juba reedel kukkunud üle kolme protsendi, märkis Reuters.

USA ja Iraan allkirjastavad reedel Šveitsis ühiste kavatsuste memorandumi, teatas vahendajana tegutsenud Pakistani peaminister. Trump märkis pühapäeval, et Hormuzi väin avatakse laevaliiklusele ning ühtlasi lõpeb Iraani sadamate mereblokaad USA poolt.

Iraani poolametliku uudisteagentuuri Mehr teatel näeb lepinguprojekt ette Hormuzi väina avamist 30 päeva jooksul Iraani tingimustel.

"Toornafta hinda lisatud geopoliitiline riskipreemia on praegu kiires languses, kuna kauplejad arvestavad naftatarnete taastumise väljavaatega," ütles KCM Trade'i peaanalüütik Tim Waterer.

Ülemaailmsest pakkumisest on kadunud miljoneid barreleid naftat ja gaasi, kuna sõjategevuse tõttu on olnud üle kolme kuu suletud Hormuzi väin, mida läbib viiendik kogu maailma nafta- ja veeldatud maagasitarnetest.

Investorid jälgivad tähelepanelikult, kui kiiresti suudavad Lähis-Ida riigid sõjakahjustuste järel naftatootmise ja -ekspordi taastada ning kas piirkonda suundub taas rohkem laevu.

"Ehkki valitsev ebakindlus võib viia meie aastalõpu prognoosi (Brenti toornafta 80 dollarit barreli kohta) ülespoole korrigeerimiseni, piisab naftaturgudel sõjaeelse ülepakkumise ootuse taastamiseks sellest, kui laevaliiklus Hormuzi väinas saavutab 60–70 protsenti sõjaeelsest mahust," märkis Commonwealth Bank of Australia toorainestrateeg Vivek Dhar oma analüüsis.

Iraani asevälisminister Kazem Gharibabadi sõnul peetakse laiaulatuslikuma lepingu üle läbirääkimisi 60-päevase relvarahu ajal.

Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia teatasid pühapäeval valmisolekust tühistada Iraanile kehtestatud sanktsioonid, kui viimane astub samme oma tuumaprogrammi osas.

"Esialgse hinnareaktsiooni järel pöördub turgude tähelepanu nüüd sellele, kui kiiresti tarned tegelikult taastuvad ja kas lepingust peetakse kinni," lausus Phillip Nova vanemanalüütik Priyanka Sachdeva.

"Kuigi relvakonflikt on ilmselt lõppenud ja naftatarned läbi Hormuzi väina võivad tasapisi taastuda, ei ole tekitatud kahju võimalik üleöö olematuks muuta. Siia alla ei kuulu pelgalt naftataristu füüsilised kahjustused, vaid ka majanduslik surve naftat importivatele riikidele, kes on pidanud kuid taluma kõrgeid energiakulusid," rääkis Sachdeva.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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