USA pikendas taas merel oleva Vene nafta sanktsioonivabastust

USA rahandusministeerium pikendas esmaspäeval taaskord merel olevatele Vene naftalastidele kehtestatud sanktsioonidest vabastust 30 päeva võrra, viidates Vene naftat ostvate riikide palvetele. Tegemist on juba kolmanda korraga, kui USA enda kehtestatud piirangu jõustamise peatab.

"USA rahandusministeerium väljastab ajutise 30-päevase üldloa, et anda kõige haavatavamatele riikidele võimalus ajutiseks juurdepääsuks merel [tankeritel] seisvale Venemaa naftale. See pikendus pakub täiendavat paindlikkust ja me teeme nende riikidega koostööd, et vajadusel väljastada konkreetseid litsentse," teatas rahandusminister Scott Bessent sotsiaalmeedia vahendusel.

"Luba aitab stabiliseerida füüsilist toornafta turgu ja tagada, et nafta jõuab energiavarustuse suhtes kõige haavatavamatesse riikidesse," lisas Bessent. "See aitab ka olemasolevat pakkumist ümber suunata riikidele, kes seda kõige rohkem vajavad, vähendades Hiina võimet soodushinnaga naftat varuda," lisas USA rahandusminister oma postituses.

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 18, 2026

See on juba kolmas ​​kord, kui USA rahandusministeerium enda kehtestatud sanktsioonidele sellise erandi teeb. Erand anti esmakordselt välja märtsis, et leevendada naftavarustuse puudujääki ja leevendada USA ja Iisraeli alustatud Iraani-vastaste rünnakute põhjustatud hinnatõusu, vabastades sanktsioonide alt tankerites seisva Venemaa nafta ja naftatooted. Teist korda pikendas USA erandit aprillis.

Samm ei ole siiski naftahindade alandamisele kuigi palju kaasa aidanud, kuid on aidanud Indiat, mis oli üks suurimaid Venemaa nafta ostjaid enne, kui USA kehtestas Venemaa naftahiiglaste vastu ranged sanktsioonid, et avaldada Moskvale survet Ukraina sõja pärast.

Esmaspäeval tõusid Brenti toornafta futuuride hinnad umbes 1,5 protsenti, ulatudes umbes 111 dollarini barreli kohta, kuna jätkuvad pakkumisega seotud mured kaalusid üles Venemaa erandi pikendamise ja Iraani uudisteagentuuri teate, et USA kaalub Iraani nafta sanktsioonide ajutist kaotamist osana rahukõnelustest.

USA rahandusminister Scott Bessent, kes on Pariisis G7 rahandusjuhtide kohtumisel, ütles, et soovib, et G7 ja teised liitlased jõustaksid Iraani sanktsioone tugevamalt.

"Me kutsume kõiki meie G7 riike ja kõiki meie liitlasi ning ülejäänud maailma üles järgima sanktsioonide režiimi, et saaksime võidelda ebaseadusliku rahastamisega, mis õhutab Iraani sõjamasinat, ja anda see raha Iraani rahvale tagasi," ütles Bessent ajakirjanikele.