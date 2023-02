Saksamaale jõudsid esimesed Ukrainale antavad USA lahingumasinad

Bradley lahingumasinad peaks paari päevaga jõudma Ukrainasse kohale ning õige pea juba ka lahinguväljale.

Laevalt veeres Saksamaa sadamakaile üle 60 Bradley, peale selle veel soomukeid, õhutõrjeseadmeid ja tavalisi sõjaväeautosid.

Ka esimesed kaks Leopard 2 tanki, mis varem kuulusid Kanada relvajõududele, peaksid pühapäeval Ukrainasse kohale jõudma.

Leedu saadab Ukrainale aga Rootsis toodetud Bofors L70 õhutõrjekahureid.

"See kahur on perfektne õhukaitses, eriti võitluses droonidega, kopteritega, lennukitega ja me usume, et see on väga kasulik Ukraina praeguses olukorras, aga ka üldse selles sõjas. See aitab kaitsta Ukraina rahvast," rääkis Leedu relvajõudude pressiesindaja Jurgis Norvaisa.

Kahurid on osa Leedu seni viimasest abipaketist, millega antakse Ukrainale abi 125 miljoni euro eest.

"See varustus on täies töökorras. Nädala eest õpetasime välja ka Ukraina sõdurid, viisime läbi tulistamisõppuse lahingolukorras. Ukrainlasi on ka õpetatud, kuidas seda varustust kasutada. Ah et miks me seda teeme? Vastus on väga lihtne: Leedu on Ukrainaga sõja algusest peale, 2014. aastal," ütles Norvaisa.

Mitte igas riigis ei käi Ukraina sõjaline abistamine aga nii hõlpsalt. Slovakkia parlament korraldab koguni eriistungi, et arutada Slovakkia õhuväest juba maha kantud Vene päritolu hävitajate Mig-29 Ukrainale andmist. Opositsiooniline partei Suund-Slovakkia Sotsiaaldemokraadid on hävitajate tarnimise vastu, väites, et see on vastuolus põhiseadusega. Valitsus loodab siiski, et Migide tarnimine Ukrainale läheb korda ja peale selle õnnestub agressoriga sõdivale riigile muudki rasket relvaabi anda.