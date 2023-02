Inimesed kogunesid teist aastat üle Eesti sõbrapäeva eel südameid moodustama

Kui eelmisel aastal moodustati südameid 15 linnas ja vallas, siis tänavu pea 30 asukohas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinnas Vabaduse väljakul oli südameringis inimesi üle saja.

"Eesmärk on luua nii-öelda positiivset õhkkonda, positiivset keskkonda ja anda positiivset sõnumit nii-öelda üle Eesti samal ajal ehk siis "Eesti Suurima Südame" mõte on see, et me toome inimesed kokku, inimesed saavad näost näkku näha, suhelda," rääkis Tallinna südame juhendaja Tauri Vosman.