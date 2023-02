Tallinna rahvusvahelisel kassinäitusel valiti parimad tõu- ja kodukassid

Kuriili lühisabalisi kasse näeb Eestis näeb harva. Oma Kuriili saarestiku päritolu tõttu armastavad nad näiteks ujuda.

"Temal väga hea iseloom, ta väga hästi... ta paindlik, väga hästi vaatab kogu olukorda, mis siin toimub. Ei karda midagi, temaga on väga kerge käia näitusel," rääkis kassiomanik Natalja oma kuriili lühisabalisest kassist.

Näiteks kuldseid abessiinia kasse on Eestis samuti võimalik vaid kahe käe sõrmedel kokku lugeda.

"Sellel tõul on väga huvitav iseloom, mis teeb neist suurepärase lemmiklooma. Ta on väga liikuv, väga seltskondlik ja aktiivne. Ei püsi paigal, ei istu süles, aga ta on alati läheduses, tugitooli all või laua ääres. Ja ta on uudishimulik, kui olete kuhugi minemas," rääkis kassiomanik Dmitri oma abessiinia kassist.

Kohale tuldi ka lähiriikidest, kuni Poolani välja. Kassipreili Jelizaveta tuli näitusele Lätist.

"Nad näevad karmid välja, aga tegelikult on nad väga suure südamega loomad. Ütleks, et midagi koera ja kassi vahepealset, sest kassile meeldib iseseisev olla, aga koer on inimesele pühendunud. See tõug on ka inimesele pühendunud," kirjeldasid kassiomanikud Inga ja Janis.

Kokku osales näitusel üle 20 tõu. Lisaks veel kodukassid ja varjupaigaloomad, kes alles otsivad oma kodu.

"Mida on hästi tore tõdeda, on see, et kodukasse tuleb lõpuks näitustele, et see ei ole ainult tõukassidele. Nüüd on meil ka neli kodukassi, vähemalt kõik auhinnad saab välja anda, et see on tore hobi tegelikult kõigile," rääkis ESTICAT kassiklubi president Karin Roth.